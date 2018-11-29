Московские технопарки могут включиться в работу "Ворлдскиллс Россия"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Московские технопарки могут включиться в процесс подготовки школьников к участию в чемпионатах WorldSkills Russia и другие мероприятия движения, сообщает пресс-служба "Ворлдскиллс Россия".

Представители технопарков и Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" обсудили форматы интеграции на стратегической сессии в рамках деловой программы II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы".

Как отмечается в сообщении, в практике технопарков есть немало примеров, демонстрирующих удачный опыт подготовки молодых профессионалов, которые становились победителями соревнований WorldSkills. Представители технопарков заявили о своей заинтересованности полноценно включиться в подготовку школьников к чемпионатам движения.

Руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia по Москве Ксения Калугина, в частности, предложила технопаркам занять ниши компетенций, испытывающих недостаток экспертов высокого уровня или необходимых ресурсных баз. Среди них — промышленная автоматика, холодильная техника и кондиционирование, а также целый спектр IT-специальностей. Еще одним шагом к интеграции может стать проведение корпоративного чемпионата технопарков.

"Мы предлагаем предстоящей весной в качестве пробного шара собрать на одной площадке все технопарки, которые готовят по одной компетенции. С одной стороны, это будет смотр технопарков. С другой, мы дадим детям возможность попробовать свои силы до проведения регионального чемпионата, и таким образом они смогут подготовиться к нему", — привели в пресс-службе слова Калугиной.

Финал II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) прошел на ВДНХ в Москве. Свыше 450 студентов ведущих российских вузов из 43 регионов страны продемонстрировали уровень мастерства в 44 компетенциях, представленных в семи блоках профессий: "Строительство и строительные технологии", "Транспорт и логистика", "Образование", "Творчество и дизайн", "Сфера услуг", "Информационные и коммуникационные технологии", "Производство и инженерные технологии".