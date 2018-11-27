Уразов: работник будущего должен уметь принимать решения

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Специалистам будущего в первую очередь потребуются гибкие навыки — умение принимать самостоятельные решения и навык работы в неопределенности, считает гендиректор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Soft skills, или гибкие навыки — это навыки, которые отвечают за успех в работе, высокую производительность. Эти навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании (hard skills), связаны с личностными качествами и не зависят от специфики работы.

В Москве 26-29 ноября проходит финал II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы".

"Если мы смотрим на навыки, которые нужны в первую очередь в будущем, мы видим, что нужно много принимать самостоятельных решений, работать в неопределенности", — сказал Уразов на пленарном заседании межвузовского чемпионата "Университеты компетенций: практические навыки — в фокусе высшего образования".

При этом он отметил, что, не освоив базовое мастерство, улучшить или создать что-то новое, вероятнее всего, человек не сможет.

"Soft skills — это гигиенические требования, это скорее становится не определенным навыком, а новой грамотностью. Если вы не способны принимать решения в условиях неопределенности, не способны к созданию, к переобучению, то вероятнее всего вы успешную карьеру не построите. И в этом отношении работодатели рассматривают soft skills как предустановленную ситуацию, над которой нужно работать. Это очень спорный вопрос, можно ли отдельно прокачать софты. Наш опыт показывает, что при выполнении реальных производственных задач эти софты и прокачиваются: вы вынуждены уметь коммуницировать, решать задачи. Вопрос скорее в вашей мотивации, хотите ли вы это применять или нет", — заявил Уразов.

"Если мы сделаем акцент на когнитивный механический труд, мы не получим человека, который способен мыслить категориями развития", — заключил он.