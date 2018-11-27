Уразов: работник будущего должен уметь принимать решения

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Специалистам будущего в первую очередь потребуются гибкие навыки — умение принимать самостоятельные решения и навык работы в неопределенности, считает гендиректор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.
Soft skills, или гибкие навыки — это навыки, которые отвечают за успех в работе, высокую производительность. Эти навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании (hard skills), связаны с личностными качествами и не зависят от специфики работы.
В Москве 26-29 ноября проходит финал II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы".
"Если мы смотрим на навыки, которые нужны в первую очередь в будущем, мы видим, что нужно много принимать самостоятельных решений, работать в неопределенности", — сказал Уразов на пленарном заседании межвузовского чемпионата "Университеты компетенций: практические навыки — в фокусе высшего образования".
При этом он отметил, что, не освоив базовое мастерство, улучшить или создать что-то новое, вероятнее всего, человек не сможет.
"Если мы сделаем акцент на когнитивный механический труд, мы не получим человека, который способен мыслить категориями развития", — заключил он.