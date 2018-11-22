Финал чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills пройдет 27-28 ноября

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Финал II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) состоится 27-28 ноября при поддержке правительства Москвы, говорится в пресс-релизе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

В составе сборных команд за медали будут бороться свыше 400 студентов ведущих российских вузов из 43 регионов страны.

Основная цель проведения чемпионата — приблизить программы и методики профессионального образования к реальным запросам рынка труда и требованиям работодателей. По итогам чемпионата вузами будут разработаны рекомендации на основе стандартов WorldSkills по повышению практико-ориентированности образовательных программ. Студенты — участники получат возможность оценить свой уровень владения базовыми навыками и шансы на трудоустройство после завершения учебы.

"Межвузовский чемпионат — это возможность попробовать себя в роли создателя, шанс "прокачать" свои навыки и предложить собственные рационализаторские, управленческие, технологические решения. Для выполнения конкурсных заданий только прикладных умений недостаточно — в программе есть компетенции с инженерной, конструкторской составляющей. И в следующем году таких компетенций будет гораздо больше. Благодаря соревнованиям студенты приобретают навыки, увеличивающие их стоимость на рынке труда в десятки раз. И в этом смысле наш чемпионат — это социальный лифт, ступень для мощного профессионального старта"", — отметил Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), слова которого приводятся в сообщении.

В финале чемпионата будут представлены 44 компетенции в семи блоках профессий.

В рамках деловой программы эксперты обсудят лучший опыт реализации практико-ориентированных образовательных программ вузов и возможность его тиражирования. Важной темой дискуссий станут вопросы, связанные с подготовкой кадров для рынков НТИ и цифровой экономики в целом, с вовлеченностью вузов в проектирование "компетенций будущего" и их интеграцией в проект Future Skills, инициированный Союзом "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).

Частью деловой программы станет молодежный форум "Запуск!", представляющий новый формат сборки высокотехнологичных команд. Форум объединит 50 инновационных компаний Москвы, работающих в сфере высоких технологий, и 500 студентов, чьи интересы и способности больше всего подходят этим компаниям.