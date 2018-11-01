Экзамен по стандартам WorldSkills в 2019 г сдадут более 44 тысяч человек

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Независимую оценку подготовки кадров по стандартам WorldSkills в 2019 году в пилотном формате планируют пройти более 44 тысяч студентов и выпускников колледжей. Заявки уже поступили от тысячи образовательных организаций 68 регионов России, говорится в пресс-релизе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Нововведением демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в следующем году станет появление в системе оценки студентов и выпускников пункта "индивидуальный показатель", который позволит каждому участнику команды компетенций, сдающей демонстрационный экзамен, получить свой личный балл. Фиксировать результаты будут в цифровой платформе, доступ к которой получат работодатели. База электронных Skills-паспортов заработает с ноября этого года.

"Демонстрационный экзамен, который был запущен всего два года назад, сегодня уже можно назвать состоявшимся проектом, понятным для субъектов Российской Федерации мероприятием. Сегодня мы презентуем результаты 2018 года с учетом взаимодействия с нашими партнерами — и с ВШЭ, и с Министерством просвещения, с которым мы буквально накануне этого чемпионата подвели итоги по федеральному государственному образовательному стандарту демэкзамена", — цитируется в сообщении руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Данил Уфимцев.

Внедрение федеральных образовательных стандартов среднего профобразования в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс Россия" предусмотрено госпрограммой "Развитие образования" на 2013-2020 годы, благодаря которой планируется подготовить не менее 30 тысяч экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В пресс-релизе говорится, что, по данным экспертов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), на вовлеченность региона в демэкзамен влияет масштаб региональной системы среднего профессионального образования. Согласно исследованию ВШЭ, длительность программы обучения — один или четыре года — не оказывает решающего влияния на результаты демонстрационного экзамена. Кроме того, обнаружилось, что их качество не имеет прямой связи с объемами финансирования колледжей — зато на результаты демэкзамена сильно влияет уровень подготовки и "прокаченности" мастеров и преподавателей.

Пилотный проект по внедрению демэкзамена по стандартам WorldSkills в систему государственной итоговой аттестации стартовал в 2017 году. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения. Свыше 14 тысяч студентов и выпускников колледжей и вузов сдали демонстрационный экзамен по 73 компетенциям, а в этом году его сдадут уже 30 тысяч человек.