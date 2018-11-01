Экзамен по стандартам WorldSkills в 2019 г сдадут более 44 тысяч человек

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Независимую оценку подготовки кадров по стандартам WorldSkills в 2019 году в пилотном формате планируют пройти более 44 тысяч студентов и выпускников колледжей. Заявки уже поступили от тысячи образовательных организаций 68 регионов России, говорится в пресс-релизе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
"Демонстрационный экзамен, который был запущен всего два года назад, сегодня уже можно назвать состоявшимся проектом, понятным для субъектов Российской Федерации мероприятием. Сегодня мы презентуем результаты 2018 года с учетом взаимодействия с нашими партнерами — и с ВШЭ, и с Министерством просвещения, с которым мы буквально накануне этого чемпионата подвели итоги по федеральному государственному образовательному стандарту демэкзамена", — цитируется в сообщении руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Данил Уфимцев.
Внедрение федеральных образовательных стандартов среднего профобразования в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс Россия" предусмотрено госпрограммой "Развитие образования" на 2013-2020 годы, благодаря которой планируется подготовить не менее 30 тысяч экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
Пилотный проект по внедрению демэкзамена по стандартам WorldSkills в систему государственной итоговой аттестации стартовал в 2017 году. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения. Свыше 14 тысяч студентов и выпускников колледжей и вузов сдали демонстрационный экзамен по 73 компетенциям, а в этом году его сдадут уже 30 тысяч человек.