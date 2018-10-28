В Ворлдскиллс Россия готовы предложить свой опыт переобучения взрослых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" готов предложить новые формы переподготовки специалистов любого возраста, сообщает пресс-служба Союза по итогам пленарного заседания на тему "Рынок труда: переквалификация 50+", прошедшего в рамках V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.

"У Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" есть опыт обучения взрослых. В Академии Ворлдскиллс к возрастной категории 50+ относится четвертая часть студентов. Опыт проведения чемпионатов для специалистов 50+ тоже есть. В Москве в сентябре этого года прошел финал первого Национального чемпионата "Навыки мудрых". Сейчас уже 5 регионов России объявили о готовности провести соревнования в возрастной категории 50+. Опыт будет тиражироваться", — говорится в сообщении.

Как отметили в Ворлдскиллс Россия, подобные чемпионаты могут помочь в решении проблем переподготовки возрастных специалистов — мотивации их на переобучение и создания в стране соответствующей образовательной инфраструктуры.

"Первая проблема – мотивация. Мы не всегда это хотим делать. А второй момент – у нас это делать негде. У нас не выстроена инфраструктура для подготовки людей, вышедших за рамки категории "студент-школьник-учащийся". Это означает, что надо двигаться быстрее и пытаться найти решение. Нам необходимо учить людей быть успешным здесь и сейчас и при этом собирать траектории индивидуальные, из которых можно делать механизмы предложения другим", — привели в пресс-службе мнение генерального директора Союза "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия") Роберта Уразова.

Как сообщил на заседании заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, к 2024 году в свете изменений пенсионного возраста планируется охватить переобучением более 420 тысяч человек в рамках национального проекта "Демография". "Пять тысяч человек планируется переобучить в следующем году, и к 2024 году количество должно достигнуть 425 тысяч человек. Серьезный вызов системам занятости и системам образования. Нам очень приятно, что мы двигаемся по этой дороге совместно с WorldSkills Russia. Нам бы хотелось привлечь к этой работе Союз в плане исполнителя. Накоплены большие компетенции в переподготовке, организации чемпионатов и системе оценки. И сейчас это не только профессионалы молодого возраста", — цитируются в сообщении слова Васильева.

Как подчеркнул директор Центра по международным программам АНО "Корпоративная академия "Росатома" Алексей Пономаренко, тема профессионализма не имеет возрастных ограничений. "Атомная отрасль – яркий пример того, что основной задел сформирован профессионалами. На отраслевых чемпионатах Росатома вообще нет возрастных ограничений. Площадка чемпионатов, в том числе WorldSkills Hi-Tech, — инструмент для работы с мотивацией таких специалистов. На чемпионат "Навыки мудрых" атомщики заявились одними из первых и получили медали", — сказал он.

В Госкорпорации Ростех считают, что специалисты "50+" часто обладают более зрелыми компетенциями по сравнению с молодыми сотрудниками.

"Такие кадры бесценны, так как дают хорошие профессиональные результаты и одновременно играют роль наставников для молодежи. Но и для них требуются программы повышения квалификации и переобучения, помогающие адаптироваться к технологическим изменениям и новым промышленным реалиям. В ближайшей перспективе Ростех будет готов сформулировать конкретные предложения и приступить к разработке программ совместно с другими заинтересованными сторонами. Это будет делаться с учётом реально существующих потребностей предприятий корпорации и наших стратегических задач", — привели в пресс-службе комментарий исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Он отметил, что большое внимание следует уделить разработке системы прогнозирования спроса на различные специальности. "Это позволит в долгосрочной перспективе обеспечивать предприятия нужными кадрами, а людей — востребованными на рынке специальностями", — пояснил Евтушенко.

Организаторами чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 выступили Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", правительство Свердловской области, Минпромторг РФ и АСИ.

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