В Ворлдскиллс Россия готовы предложить свой опыт переобучения взрослых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" готов предложить новые формы переподготовки специалистов любого возраста, сообщает пресс-служба Союза по итогам пленарного заседания на тему "Рынок труда: переквалификация 50+", прошедшего в рамках V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.
Как отметили в Ворлдскиллс Россия, подобные чемпионаты могут помочь в решении проблем переподготовки возрастных специалистов — мотивации их на переобучение и создания в стране соответствующей образовательной инфраструктуры.
"Первая проблема – мотивация. Мы не всегда это хотим делать. А второй момент – у нас это делать негде. У нас не выстроена инфраструктура для подготовки людей, вышедших за рамки категории "студент-школьник-учащийся". Это означает, что надо двигаться быстрее и пытаться найти решение. Нам необходимо учить людей быть успешным здесь и сейчас и при этом собирать траектории индивидуальные, из которых можно делать механизмы предложения другим", — привели в пресс-службе мнение генерального директора Союза "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия") Роберта Уразова.
Как подчеркнул директор Центра по международным программам АНО "Корпоративная академия "Росатома" Алексей Пономаренко, тема профессионализма не имеет возрастных ограничений. "Атомная отрасль – яркий пример того, что основной задел сформирован профессионалами. На отраслевых чемпионатах Росатома вообще нет возрастных ограничений. Площадка чемпионатов, в том числе WorldSkills Hi-Tech, — инструмент для работы с мотивацией таких специалистов. На чемпионат "Навыки мудрых" атомщики заявились одними из первых и получили медали", — сказал он.
В Госкорпорации Ростех считают, что специалисты "50+" часто обладают более зрелыми компетенциями по сравнению с молодыми сотрудниками.
Он отметил, что большое внимание следует уделить разработке системы прогнозирования спроса на различные специальности. "Это позволит в долгосрочной перспективе обеспечивать предприятия нужными кадрами, а людей — востребованными на рынке специальностями", — пояснил Евтушенко.
Организаторами чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 выступили Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", правительство Свердловской области, Минпромторг РФ и АСИ.