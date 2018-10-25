В Екатеринбурге стартовал V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018 стартовал в Екатеринбурге, в этом году в турнире сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности принимают участие почти 600 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

Церемония открытия состоялась в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Чемпионат проводится здесь в пятый раз, начиная с 2014 года.

"Чемпионат динамично развивается: растет количество презентационных и специальных компетенций, участвующих российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности. Это место, где вырабатываются лучшие практики подготовки кадров для промышленности", — сказал на открытии и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Организаторами соревнований выступают Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", правительство Свердловской области, Минпромторг РФ и АСИ.

Как сообщают организаторы, в WorldSkills Hi-Tech в 40 компетенциях соревнуются 36 команд, представляющих российские госкорпорации и лидеров отечественной промышленности: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД, ПАО "Газпром нефть" и другие.

Часть компетенций представляет сквозные рабочие профессии, которые применяются на всех видах производств. В блоке FutureSkills, направленном на развитие "профессий будущего", заявлено 8 компетенций: "Промышленная робототехника", "Технологии композитов", "Реверсивный инжиниринг", "Управление БПЛА", "Управление жизненным циклом", "Цифровая фабрика", "Синтез и обработка минералов", "Технология информационного моделирования (BIM)".

Впервые в рамках WorldSkills Hi-Tech состоятся Евразийские соревнования: 65 участников из Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Монголии примут участие в состязаниях по профмастерству по 23 компетенциям.

"Это пятый Хайтек. Мы выросли в пять раз по нескольким показателям: у нас в пять раз увеличилось количество участников по сравнению с первым чемпионатом; 1/5 участников теперь составляют гости из других стран", — приводятся в сообщении слова генерального директора Союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) Роберта Уразова.

Другие новости региона читайте здесь >>