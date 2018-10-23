Казань практически готова к проведению чемпионата WorldSkills в 2019 году

В августе 2019 года в Казани пройдет 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition. О новшествах предстоящего чемпионата, внедрении европейских образовательных моделей в России и итогах прошедшей Генеральной ассамблеи и Конференции WorldSkills International в Амстердаме в интервью корреспонденту РИА Новости рассказала официальный делегат, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Екатерина Лошкарева.

— Екатерина, какие вопросы обсуждались на прошедшей Генеральной ассамблее WorldSkills в Амстердаме?

— Генеральная ассамблея — это высший орган управления международного движения WorldSkills International, по сути, заседание представителей всех стран-членов организации. Она проводится раз в два года. Следующая генеральная ассамблея пройдет в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition в августе 2019 года. Обычно на ассамблее, которая длится около недели, делегаты обсуждают вопросы развития движения WorldSkills. В этом году обсуждали в том числе ребрендинг фирменного стиля движения, проекты по развитию системы подготовки кадров в Африке.

Большое внимание было уделено отчетам о прошлых мероприятиях, подготовке к чемпионату в Казани в 2019 году и в Шанхае в 2021 году, а также заявкам на право проведения чемпионата 2023 года (на данный момент на это право официально претендуют Япония и Франция). Мы обсуждали уровень подготовки площадки к чемпионату, организационные моменты. Так чемпионат предполагает безвизовый режим въезда в Россию для участников, мы обсуждали формальные процедуры. Кроме того, на повестке дня были вопросы о будущем Саммите министров образования со всего мира, который пройдет в рамках конференции на чемпионате WorldSkills в Казани с 23 по 25 августа 2019 года. Мы также говорили о новых форматах соревнований, которые будут впервые представлены в Казани, в частности о соревнованиях FutureSkills или "Навыки будущего" и WorldSkills Junior для молодых людей от 14 до 16 лет. Помимо презентации команды WorldSkills Russia, у нас работал стенд, на котором делегаты могли получить важную для них информацию.

В конференции WorldSkills, проходившей в течение двух дней в рамках генеральной ассамблеи, приняли участие около 400 человек из более чем 60 стран мира. К движению WorldSkills присоединилась 80-я страна — Польша. На конференции мы обсуждали вопросы развития образования в мире, трансформацию системы подготовки кадров под влиянием меняющейся экономики. В частности, наша российская команда провела четыре мероприятия, одно из них было посвящено соревнованиям среди юниоров WorldSkills Junior. Мы видим, что молодые люди готовы пробовать себя в профессии всё раньше. Часто подобные соревнования проводятся внутри стран, но трудно вывозить конкурсантов на мировые чемпионаты — требуется разрешение от родителей и усиленные меры безопасности. Мы хотим дать более молодым людям возможность показать свои умения.

Кроме того, на конференции прошла сессия, посвященная развитию международного движения WorldSkills для университетов. В России 161 университет присоединился к WorldSkills. В мире есть такая практика, когда прикладные университеты используют формат WorldSkills для того, чтобы выпускники могли продемонстрировать свои навыки освоения профессии.

— Получается, что раньше на чемпионатах WorldSkills соревновались учащиеся только средних и средних специальных учебных заведений?

— Да, но формальных ограничений для участников по учебным заведениям не было. На данный момент классическим форматом глобальных соревнований WorldSkills являются соревнования среди молодых людей до 22 лет, а по некоторым профессиям — до 24 лет.

— Что нового представит команда России на мировом чемпионате WorldSkills в Казани?

— Вкладом России в международное движение WorldSkills на предстоящем чемпионате в Казани станет то, что новые направления соревнований — "Навыки будущего" и соревнования среди юниоров — будут представлены именно как международные соревнования. На Генеральной ассамблее мы провели дополнительную работу по разъяснению специфики этих направлений, чтобы делегаты лучше могли понять, как это будет организовано.

— Насколько готова ваша площадка в Казани принять международный чемпионат WorldSkills? © Фото : Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Открыта аккредитация СМИ на V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech

— Площадка в Казани уже практически готова. Ближайший чемпионат по информационным технологиям DigitalSkills впервые пройдет в декабре этого года на совершенно новой площадке "Казань Экспо". Затем в мае 2019 года на этой же площадке впервые пройдет национальный чемпионат WorldSkills, который мы проводим в том числе специально для того, чтобы оттестировать работу всех служб и исправить возможные организационные недочеты. Это "тест-драйв" перед мировым чемпионатом в августе. На мировой чемпионат в Казани подано на 30% больше заявок от участников (1 630), чем в Абу-Даби. Заявились 66 стран — для сравнения, на чемпионате мира в Абу-Даби в 2017 году их было 63. Также выросло и число экспертов — 1 507 человек (в 2017 году — 1 188). Будет больше стран, в новом формате будет представлена WorldSkills Сonference, деловая программа. Формат мы сейчас разрабатываем, изменения анонсируем позднее.

— В каких компетенциях будут соревноваться участники FutureSkills?

— Соревнования FutureSkills будут проходить по 15 профессиям, соответствующим мировым стандартам WorlSkills, например, 3D-прототипирование, дополненная и виртуальная реальность, решения на основе блокчейна, композитные технологии и материалы, корпоративная защита от внутренних угроз, интернет вещей и другим компетенциям. В демонстрационной зоне будут соревноваться отдельные участники и даже команды в компетенциях "Цифровая фабрика", "Цифровая сварка", "Умные сети" и так далее. Также в зоне FutureSkills будут представлены новые образовательные и коммуникационные форматы, например, пространство коллективной работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) под названием "Точка кипения".

— Соревнования для молодых людей от 14 до 16 лет WorldSkills Junior будут отличаться от соревнований для старших участников?

— У юниоров во многом те же компетенции и соответственно стандарты, например, "Графический дизайн", "Веб-дизайн", "Системное администрирование", "Мобильная робототехника" и другие, но количество часов адаптировано под их возраст и допустимую нагрузку.

— Какой международный опыт, представленный на конференции WorldSkills в Амстердаме, заинтересовал вас?

— Нас, например, заинтересовала программа для представителей так называемого Champion Trust — это группа внутри движения WorldSkills, куда входят бывшие чемпионы. От России туда входит наша бывшая конкурсантка в компетенции "Кондитерское дело" Анна Прокопеня. Эта группа чемпионов активно участвует в работе международного движения, предлагает проекты его развития. Для России нам показалась интересной программа по работе с alumni — выпускниками чемпионатов. За шесть лет развития движения в России, мы можем говорить о тысячах ребят, завершающих и уже завершивших свое участие в чемпионатах WorldSkills. Нам интересно отслеживать их судьбы. Кто-то устраивается на работу в крупную компанию, кто-то предпочитает карьеру фрилансера или создает собственное дело, кто-то становится наставником и передает свой опыт. Мы хотим работать с нашими чемпионами не только во время соревнований, но и после того, как они заканчивают участие в чемпионатах.

— На конференции обсуждалась модель "тройной спирали" в системе голландского дополнительного образования. В чем особенности этой модели?

— Голландская система подготовки кадров для профессионального технического образования triple helix — "тройная спираль" — это, по сути, модель кооперации государства, образования и индустрии на всех этапах подготовки кадров, включая разработку образовательных программ и последующее трудоустройство. Мастер-классы и различные воркшопы представили нам то, как это должно быть реализовано. Ещё нас заинтересовал блок, связанный с предпринимательством: как сделать так, чтобы ребята, которые заканчивают колледжи, владеют навыками той или иной профессии, не боялись открыть свое собственное дело. Для нас это вызов, мы хотим помочь им в этом.

— На ваш взгляд, голландская модель может быть применена в России? © РИА Новости / Виталий Тимкив Региональный чемпионат WorldSkills пройдет в Ленобласти в феврале

— Ни одна успешная зарубежная модель не может быть перенесена в Россию буквально. Буквальный перенос инструкций в России не работает, модель нужно адаптировать для конкретного региона, для страны. Когда мы занимались дуальным образованием в 2013-2016 годах на базе немецкой системы, буквальный перенос их модели с активной ролью торгово-промышленных палат у нас оказался невозможен, так как есть регионы, где ТПП действительно помогают выстроить диалог между предприятиями и образовательными учреждениями, а есть регионы, где ТПП сфокусированы на других задачах. Я думаю, речь должна идти не о прямом переносе, а о заимствовании лучших конструктивных элементов, их адаптации к нашей специфике.

Наша сильная сторона — это наши люди. В России много талантов, люди хотят перенимать лучшие практики. В рамках конференции WorldSkills мы проведем специальный отбор не просто участников, а команд специалистов, которые в дальнейшем будут готовы внедрять лучшие практики в нашу национальную систему подготовки.

— Какие итоги прошедшей в Амстердаме Генеральной ассамблеи вы можете подвести и каковы ваши планы на будущее?

— Мы продолжаем работу с делегатами всех 80 стран в связи с подготовкой к чемпионату WorldSkills в Казани. Мы также запускаем международное исследование по вопросам реформирования подготовки кадров в связи с быстрыми изменениями в экономике. Нам хотелось бы, чтобы делегаты и представители индустрии, международной образовательной системы, министры образования, которые приедут на чемпионат в Казань, были готовы обсуждать эти вопросы. Подготовка кадров не успевает за быстрыми изменениями в экономике не только в России, но и в мире. С этим нужно что-то делать. Тренды показывают, что речь идет не только о рабочих профессиях, но о любых профессиях, в которых есть прикладной, практический результат. Именно поэтому, в том числе, высшие учебные заведения начали входить в движение WorldSkills. По итогам конференции в Казани мы надеемся озвучить решения в виде меморандума или декларации. Мы найдем эти "разрывы" в подготовке кадров, изучим лучшие практики, представим российские инициативы, и по итогам поможем нашим лидерам изменений реализовывать конкретные проекты в рамках национальной системы подготовки.