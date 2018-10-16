Китай намерен перенять опыт России по проведению WorldSkills Competition

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Китай, который примет в Шанхае в сентябре 2021 года чемпионат мира WorldSkills Competition, планирует перенять опыт организации чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition у России.

"Нам необходимо продвигать профессиональное образование в Китае и России. Мы готовы предоставить поддержку с нашей стороны, а также хотим, чтобы Россия передала нам опыт по проведению чемпионата мира", — сказал замминистра человеческого капитала КНР Танг Юн.

В составе китайской делегации, как сообщает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", он участвовал в работе проходившего в Амстердаме заседания Генеральной Ассамблеи.

Представитель КНР также отметил качественный уровень организации Национального чемпионата в Южно-Сахалинске, который посетила делегация из Китая.

"WorldSkills помогает делать экономические решения по поводу развития компетенций. Одна из наших приоритетных инициатив — это Skills Passport — система независимой оценки квалификации по стандартам WorldSkills. В России эта система доказала свою эффективность, каждый год демэкзамен сдают 10% выпускников страны. Эту систему оценки необходимо сделать глобальной, которая будет работать везде", — отметил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)" Роберт Уразов.

По его словам, движение WorldSkills изначально работает как чемпионаты, но массовая подготовка важнее, чем золотые медали.

"Поэтому нам с Китаем необходимо совместно развивать существующие проекты и придумывать что-то новое вместе", — отметил Уразов.

Генеральный директор WorldSkills Russia пригласил китайских коллег к участию в соревновательных и исследовательских блоках проекта FutureSkills, который выйдет на глобальную арену в рамках чемпионата мира в Казани в 2019 году.

Чемпионат WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Его основные задачи — привлечь внимание общества к развитию профессиональных навыков, повысить их популярность, и создать условия для создания высоких профессиональных стандартов. Для представителей разных профессий эти соревнования сопоставимы с Олимпийскими играми. Ожидается, что в чемпионате в Казани примут участие более 1 600 конкурсантов из 66 стран мира, которые будут соревноваться более чем в 66 компетенциях.