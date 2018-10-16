Открыта аккредитация СМИ на V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech

МОСКВА, 16 окт — РИА новости. Открыта аккредитация журналистов на V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 25 по 27 октября в Екатеринбурге, сообщает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Столица Свердловской области традиционно принимает чемпионат, начиная с 2014 года. В V Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech — самых масштабных в России соревнованиях профессионального мастерства среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших отечественных промышленных предприятий — примут участие команды 36 ведущих российских корпораций и холдингов. Сборная каждого из них сформирована по итогам корпоративных чемпионатов 2018 года.

В этом году соревнования пройдут по 32 компетенциям, а оценивать работу 456 конкурсантов будут более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

В рамках чемпионата запланирована обширная деловая программа — пройдут более 20 тематических сессий, на которых представители органов государственной власти, крупнейших российских корпораций и предприятий, а также некоммерческих организаций и образовательных учреждений обсудят приоритетные проекты в образовательной системе, вопросы кадрового стандарта, методики переквалификации специалистов и механизм формирования новых компетенций.

"Внимание экспертного и делового сообщества сосредоточится на приоритетных инициативах движения WorldSkills Russia: FutureSkills, проекте "Билет в будущее", Демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия. На пленарном заседании "Рынок труда: переквалификация 50+" эксперты обсудят актуальные для России вопросы, связанные с переподготовкой работников старшего трудоспособного возраста", — говорится в пресс-релизе.

В последний день соревнований будут объявлены победители конкурса лучших практик по внедрению инструментов WorldSkills на российских предприятиях, инициированного Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Конкурс, призванный содействовать популяризации инструментов WorldSkils в системе работы с персоналом на российских предприятиях для повышения производительности труда и подготовки кадров с учетом мировых стандартов, проводится в четырех номинациях: "Лучшие практики работы со школьниками", "Лучшие практики взаимодействия с государственными образовательными учреждениями", "Лучшие практики организации деятельности корпоративных учебных центров" и "Лучшие практики работы с молодыми специалистами".

Организатором чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 выступает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", правительство Свердловской области, министерство промышленности и торговли РФ и Агентство стратегических инициатив.

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