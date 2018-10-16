Чемпионат WorldSkills в Казани будет более представительным чем предыдущий

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чемпионат мира в Казани значительно превосходит показатели предыдущих первенств WorldSkills Competition, сообщил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, сообщает Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Хоуи принимает участие в работе заседания ежегодной Генеральной Ассамблеи, которое в этом году проходит в Амстердаме, где базируется штаб-квартира международной организации WorldSkills International.

Столица Татарстана получила право на проведение 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 десятого августа 2015 года на Генеральной Ассамблее WorldSkills International (WSI) по результатам голосования всех стран-членов движения, опередив Париж и Шарлеруа.

На данный момент для участия в 45-м мировом первенстве WorldSkills Kazan 2019 заявились 66 стран — для сравнения, на чемпионате мира в Абу-Даби в 2017 году их было 63. Количество заявленных участников уже сейчас на 30% превосходит показатель мероприятия в ОАЭ — 1 630 конкурсантов будут соревноваться на чемпионате мира в Казани (против 1 251 в Абу-Даби). Также выросло и число экспертов — 1 507 человек (в 2017 году — 1 188).

Основной перечень компетенций включает 56 профессий — на 10% больше по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Помимо основных компетенций, чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для юных участников до 16 лет WorldSkills Junior.

Генеральная Ассамблея WorldSkills International — это глобальная платформа для стратегического развития движения WorldSkills, которая включает в себя заседания представителей всех 79 стран-членов WorldSkills International.

Россию на съезде представляют делегации WorldSkills Russia во главе с генеральным директором Союза "Ворлдскиллс Россия" Робертом Уразовым и WorldSkills Kazan 2019 во главе с руководителем проекта WSC2019 АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Эмилем Губайдуллиным.

В рамках Генассамблеи в Амстердаме была официально представлена 79-я вступившая в движение страна — Бангладеш. Делегатам презентовали Деревню Универсиады, которая примет участников первенства в следующем году, а также представлена система аккредитации участников. В свою очередь, Китай рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира в 2021 году — эстафету WorldSkills Competition ему передаст Казань.