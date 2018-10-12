"Ворлдскиллс Россия" предложил чемпионаты профмастерства для возраста 50+

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия") на круглом столе "Будущее рынка труда: новейшие компетенции и стандарты" в Госдуме предложил проведение чемпионатов профессионального мастерства для людей возрастной категории 50 + и программы ускоренного переобучения для зрелых специалистов.

Как говорится в сообщении WorldSkills Russia, предполагается по всей России открыть центры опережающей подготовки, где можно будет получить вторую профессию или повысить квалификацию. Опытные специалисты будут обучать тех, кто нужен экономике уже сегодня. Эксперты определят потребности экономики будущего, чтобы заранее подготовить кадры.

"Один из наших самых ярких продуктов — это FutureSkills. Проблематика с нарастающей роботизацией, которая вымывает огромное количество одних рабочих мест, но создает другие рабочие места, критически важна. По мнению экспертов всемирного экономического форума, в ближайшие 20 лет будет потеряно около миллиарда рабочих мест. Мы проводим дополнительные исследования прикладного характера, чтобы не бояться этой потери, чтобы понимать, какие рабочие места появятся. Та страна, которая первая поймет, чему нужно учить, будет выше остальных на мировом ландшафте", — заявил на круглом столе глава WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали председатель комитета Ярослав Нилов и генеральный директор союза Роберт Уразов.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в целях развития кадрового потенциала в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International для обеспечения экономики России высококвалифицированными кадрами и повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии.

Предполагается, что соглашение отразится на разработке законодательной и нормативной базы; формировании политики и стратегии в области поддержки развития кадрового обеспечения Российской Федерации; совершенствовании системы компетенций и профессиональных стандартов.