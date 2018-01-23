Медведев изменил состав оргкомитета чемпионата WorldSkills - 2019 в Казани

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в состав оргкомитета по проведению и подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству и стандартам WorldSkills — 2019, который пройдет в Казани, соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

"Внести в состав организационного комитета… следующие изменения: включить в состав… следующих лиц: Емельянова Н.П., заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам, Кириллова В.В., вице-губернатора Санкт-Петербурга, Минину В.В., первого заместителя губернатора Новгородской области, Осьмакова В.С., заместителя министра промышленности и торговли РФ, Яковлеву Т.В., заместителя министра здравоохранения РФ", — говорится в тексте распоряжения.

Добавляется, что оргкомитет будет наделен полномочиями подать заявку на проведение европейского фестиваля EuroSkills — 2022 в России.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.