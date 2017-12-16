Сергей Крикалев стал Послом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Космонавт, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев стал Послом чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019; церемония посвящения прошла в Байконуре накануне запуска космического корабля "Союз МС–07", сообщила пресс-служба Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

"В подготовке космического корабля занято большое количество людей. Очень многое зависит от их профессионализма и квалификации. Работа самих космонавтов тоже связана с рабочими профессиями, ведь космическим кораблем нужно уметь управлять и поддерживать работу его систем. Но, главное, космонавты должны уметь работать и руками, и головой. Именно в этом будут совершенствоваться ребята, готовясь к мировому чемпионату и принимая в нем участие", — привели в пресс-службе слова Крикалева.

Послами 45–го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Казани в 2019 году уже стали ряд известных представителей различных профессий. Первым Послом WorldSkills Kazan 2019 стал повар и ресторатор Аркадий Новиков. Также Послами являются создатель фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" Борис Акимов и семикратный победитель "Ралли Дакар", руководитель гоночной команды "КАМАЗ–мастер" Владимир Чагин.

"Я рад, что Послом Чемпионата стал человек, которого знают не только в России, но и во всем мире, чей пример вдохновлял и продолжает вдохновлять миллионы людей. Хотел бы сказать большое спасибо Роскосмосу. Коллеги изначально активно поддерживали российскую заявку на право проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 году в Казани", — процитировали в пресс-службе генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова.

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.