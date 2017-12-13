ИТ-лидеры России начали признавать демонстрационный экзамен WorldSkills

КАЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Компания "1С" признала демонстрационный экзамен в области ИТ технологий по стандартам WorldSkills в качестве независимой оценки подготовки кадров. Об этом на профессиональных соревнованиях DigitalSkills в Иннополисе под Казанью договорились руководитель "1С" Борис Нуралиев и генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Соглашение между сторонами подписано в рамках I отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017, который проходит в Иннополисе с 11 по 15 декабря.

В соответствии с договоренностью, компания "1С" будет направлять своих представителей для участия в оценке результатов экзамена в области ИТ технологий по стандартам WorldSkills, а также при необходимости определять его дополнительные задания. "1С" также получит доступ к электронной базе данных о студентах и выпускниках, успешно сдавших демэкзамен.

"В 2017 году демонстрационный экзамен WorldSkiils по различным профессиям сдали 14 тысяч студентов из 26 регионов России", — сообщается в пресс-релизе "Ворлдскиллс Россия", распространенном после подписания документа.

Как сообщила журналистам руководитель направления департамента по работе с промышленностью и развития новых компетенций "Ворлдскиллс Россия" Полина Федорова, к демонстрационному экзамену роявляют интерес ряд других известных компаний ИТ отрасли. "Мы сейчас вместе разрабатываем компетенции демонстрационного экзамена WorldSkills с "Лабораторией Касперского", InfoWatch, мы также сотрудничаем в области "тяжелых" компетенций в сфере ИТ оборудования с "Ростелекомом", — сказала Федорова.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.