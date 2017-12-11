В Иннополисе под Казанью стартовал чемпионат IT-технологий DigitalSkills

КАЗАНЬ,11 дек – РИА Новости. Первый национальный чемпионат профессионального мастерства в сфере информационных технологий DigitalSkills, организованный союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", стартовал в понедельник в Иннополисе, инновационном городе-спутнике столицы Татарстана.

В соревнованиях принимают участие студенты колледжей и вузов, всего около 100 конкурсантов в возрасте от 16 до 28 лет. Их умения и навыки будут оценивать 120 экспертов – представителей российских и международных компаний-лидеров IT-отрасли.

Пленарное заседание DigitalSkills прошло в обсуждении проблемы подготовки кадров для цифровой экономики. "Убежден, что развитие цифровой экономики невозможно без качественных кадров, кадры решают все и особенно в нашей цифровой экономике", — подчеркнул на открытии чемпионата министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Министр напомнил, что сейчас население России уже достаточно вовлечено в качестве потребителей в ИТ сферу: 75% россиян активно используют интернет и более чем у 60% есть смартфоны. Принятая год назад госпрограмма "Цифровая экономика", напомнил министр, ставит задачу приоритетной подготовки профессиональных ИТ навыков.

Как отметил на пленарном заседании генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, "нам нужны именно практические ИТ навыки, из экономической среды".

"Мы в первый раз проводим полностью цифровой чемпионат по стандартам WorldSkills. Здесь мы сможем показать, что ключевые наши конкурентные преимущества – это люди, которые могут работать в новой цифровой экономике", – сказал Уразов.

В 2019 году Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству и руководитель Татарстана подчеркнул большую важность чемпионата для региона. "Нам необходимо показать возможности, которые созданы в нашей стране: университет Иннополиса, технопарк и вся инфраструктура города", – сказал на открытии соревнований Рустам Минниханов.

Компетенции, в которых предстоит соревноваться участникам чемпионата: корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, анализ защищенности информационных систем от внешних угроз, организация эффективного производства, разработка мобильных приложений, машинное обучение и работа с большими данными, разработка решений с использованием технологий блокчейн, дополненная и виртуальная реальность и квантовые технологии.

Организаторами первого отраслевого чемпионата DigitalSkills выступили Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Республика Татарстан. DigitalSkills – третий всероссийский чемпионат по стандартам WorldSkills в линейке отраслевых первенств, в которых принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров.