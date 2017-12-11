Никифоров заявил, что цифровая трансформация затронет все отрасли

ИННОПОЛИС (Татарстан), 11 дек — РИА Новости. Доля населения, связанного с информационными, цифровыми технологиями будет возрастать, цифровая трансформация затронет все отрасли, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в понедельник.

Никифоров в понедельник принял участие в заседании первого отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в области информационных технологий DigitalSkills и всероссийской научно-практической конференции "Подготовка ИКТ кадров для цифровой экономики России".

"Убеждён, что в целом доля трудоспособного населения, так или иначе связанного с информационными технологиями, цифровыми технологиями, конечно же, будет возрастать. В стороне от цифровой трансформации не сможет остаться ни одна отрасль", — сказал Никифоров, выступая на заседании.

Поэтому, по его словам, очень важно создать условия для подготовки и развития у людей как в целом пользовательских, потребительских навыков работы в цифровой среде, так и навыков профессиональных.

Никифоров напомнил, что сегодня при населении РФ в 145 миллионов человек трудоспособное население составляет порядка 70 миллионов человек. "Это не такое большое число. Поэтому с точки зрения развития экономики мы заинтересованы в том, чтобы они выполняли как можно более квалифицированную работу, создавали максимальную добавленную стоимость, получали максимальную заработную плату, и в целом за счёт этого росло качество жизни и рос валовый внутренний продукт", — отметил он.

При этом, по информации Росстата, озвученной министром, в отрасли информационных технологий, телекоммуникаций и телерадиовещания сегодня занято примерно 1,2 миллиона человек. "Мне кажется, что действительно с 2017-2018 года Российская Федерация вступает на очень серьёзный путь трансформации – трансформации к конкурентоспособной экономике, экономике, основанной на знаниях и в том числе цифровых технологиях", — заключил он.