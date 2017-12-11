Никифоров заявил, что цифровая трансформация затронет все отрасли

ИННОПОЛИС (Татарстан), 11 дек — РИА Новости. Доля населения, связанного с информационными, цифровыми технологиями будет возрастать, цифровая трансформация затронет все отрасли, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в понедельник.
"Убеждён, что в целом доля трудоспособного населения, так или иначе связанного с информационными технологиями, цифровыми технологиями, конечно же, будет возрастать. В стороне от цифровой трансформации не сможет остаться ни одна отрасль", — сказал Никифоров, выступая на заседании.
Поэтому, по его словам, очень важно создать условия для подготовки и развития у людей как в целом пользовательских, потребительских навыков работы в цифровой среде, так и навыков профессиональных.
При этом, по информации Росстата, озвученной министром, в отрасли информационных технологий, телекоммуникаций и телерадиовещания сегодня занято примерно 1,2 миллиона человек. "Мне кажется, что действительно с 2017-2018 года Российская Федерация вступает на очень серьёзный путь трансформации – трансформации к конкурентоспособной экономике, экономике, основанной на знаниях и в том числе цифровых технологиях", — заключил он.