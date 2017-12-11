L'One: у каждого есть шанс добиться успеха

Известный российский рэпер Леван Горозия, он же L'One, считает, что каждый может стать успешным, главное — верить в себя. "Я грузин, родился на Севере, переехал в Москву, работаю по всему миру", — иронизирует он. Как попасть в команду победителей, почему проект WorldSkills становится трамплином к успеху для все большего количества молодых людей в России, L'One рассказал в интервью РИА Новости.

— В последнее время на ваших страничках в соцсетях появляются репортажи с чемпионатов WorldSkills. Почему вы вдруг решили поддержать движение?

— По натуре я — мечтатель. И уверен, что у каждого молодого или немолодого человека есть шанс чего-то добиться в жизни. WorldSkills это, в первую очередь, про тех, кто учится в техникумах и колледжах. В обществе есть предвзятое мнение, что среднее образование — это не престижно. У меня тоже был определённый скепсис. Когда я учился в университете, мы думали, что техникум для тех, у кого ничего не сложилось в жизни или они пытаются "откосить" от армии.

WorldSkills стал для меня настоящим открытием. Честно признаюсь, не знал об этом проекте, пока меня не пригласили в нем участвовать. Но благодаря ему я познакомился с ребятами, которые идут в колледжи не от отчаяния, а потому что им реально нравится то или иное дело. Кто-то хочет быть автомехаником, кто-то — поваром или парикмахером, а, может, — создавать роботов…

WorldSkills показывает — люди целенаправленно идут в рабочие и технические профессии, так как этим болеют. Студенты российских колледжей заявляют о себе не только в масштабах страны, но и на мировой арене. Приезжают на международные чемпионаты и побеждают. Айтишники, сантехники, ювелиры соревнуются в профессиональном мастерстве, получают отличные контакты и трудоустройство. И наша задача — как молодежи, так и тех, кто уже чего-то добился в жизни — рассказать об этом проекте. Почему это важно?

Worldskills позволяет поддержать тех ребят, которые, может быть, думают, что все покупается и продается, а они никому не нужны, и ничего нельзя добиться без денег. Хочу сказать: все возможно, именно поэтому сегодня я в этом движении и поддерживаю его.

— Что проект даёт лично вам?

— В моей жизни и творчестве главный ориентир — нет ничего невозможного. Я грузин с Севера, который переехал в Москву, работаю по всему миру. В свое время я профессионально занимался спортом, это направление у меня не очень получилось, переключился на музыку. Зато я знаю, что судьба иногда может побить, но все может и сложиться, главное — верить в себя.

Честно признаюсь, те чувства, которые я испытал на международном турнире WorldSkills в Абу Даби — это космос. Сумасшедшая энергия, которую можно получить, просто находясь на площадке. Здесь каждый чувствует причастность к чему-то очень большому и важному.

— Что вы делаете на чемпионатах WorldSkills? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Сборная WorldSkills рассказала Голодец о проблемах колледжей в России

— Веду видеоблог, в котором подробно рассказываю о том, что происходит. По сути, этот блог уже стал таким маленьким СМИ, благодаря которому люди могут узнать о движении WorldSkills. Моя аудитория — не только 20-летние, но и мои ровесники, которые не знали о существовании проекта WorldSkills. В частных беседах с друзьями, бизнесменами, которые занимаются, например, строительством и архитектурой, рассказываю о проекте. Частая реакция — удивление. Говорят: мы хотим узнать больше, покажи, расскажи, познакомь…. То есть, на выходе тоже получается своего рода "сарафанное бизнес-радио".

Мой жанр — рэп, это музыка молодых и свободных. Благодаря ей простые парни с улиц могут стать знаменитыми. Парни и девушки с тех же улиц, участвующие в WorldSkills, тоже получают отличный задел на будущее — через собственные навыки и мастерство.

До сих пор вспоминаю встречу со сборной России в Абу-Даби, эти горящие глаза ребят, которые только вернулись с соревнований и еще не отошли от азарта борьбы. Это особое, незабываемое чувство.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Технологии моды". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Технологии моды". © Фото : Worldskills Russia Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет. © Фото : Worldskills Russia Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет. © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Кондитерское дело". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Кондитерское дело". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Флористика". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Флористика". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Мобильная робототехника". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Мобильная робототехника". © Фото : Worldskills Russia Стенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки. © Фото : Worldskills Russia Стенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки. © Фото : Worldskills Russia Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата. © Фото : Worldskills Russia Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата. © Фото : Worldskills Russia Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец. © Фото : Worldskills Russia Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец. © Фото : Worldskills Russia Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017. © Фото : Worldskills Russia Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017. © Фото : Worldskills Russia Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн". © Фото : Worldskills Russia Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн". /

У нас такая большая страна, так много талантов, о которых мы еще не знаем, мы еще столько сборных классных можем привезти на любой международный чемпионат и получить отличные результаты. Понятно, что за успехом ребят стоят отличные руководители и преподаватели, которые растят чемпионов

— Какие чемпионаты вы уже успели посетить, и что запомнилось больше всего?

— Мне удалось побывать на трех соревнованиях: чемпионате мира Worldskills Abu Dhabi 2017 в ОАЭ, Hi-tech в Екатеринбурге и межвузовском чемпионате в Москве. Конечно, самым сильным по эмоциям стал международный турнир в Абу-Даби. Не мог оторваться от соревнований по кирпичной кладке — каждый шаг выверен, все чисто, красиво. В тот момент я вспомнил детство, когда мы с отцом на Севере в деревне строили баню… Конечно, у меня так ловко тогда не получалось.

— Каковы, по вашему мнению, перспективы российских участников, показывающих высокие результаты на чемпионатах? © Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс" Экзамен по стандартам WorldSkills признан крупнейшими компаниями

— Судя по тому, что ребята устраиваются в крупнейшие российские компании, такие как "Росатом" или "Норникель", перспективы у них очень хорошие. Они не для галочки ездят на чемпионаты, а за результатом, который логично ведет к конкретным предложениям. Один из самых главных смыслов проекта, мне кажется, — это возможность. Возможность любому человеку, который освоил рабочую профессию, добиться чего-то и вырасти.

Впереди — чемпионат Европы в Будапеште. Мы стали чемпионами на мировой арене, теперь нужно "не упасть в цемент лицом" на чемпионате Европы. Для меня, как для человека со стороны, это кажется колоссальным рывком — от последнего места на чемпионате Европы в 2013 году, до победы на чемпионате мира в 2017 году. За четыре года пройти путь от последнего места до первого — это достойно похвалы как руководителям, преподавателям, так и участникам проекта, тем самым молодым профессионалам, которые верят в это движение и идут вместе с ним. Как показывает практика, победа любит упертых и целеустремленных, а они уже есть в команде победителей — в команде России. В 2019-м наша страна станет хозяйкой мирового первенства — чемпионат мира пройдёт в Казани. Верю, ни организаторы, ни сборная не подведут.