Сборная WorldSkills рассказала Голодец о проблемах колледжей в России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Участники сборной команды WorldSkills пожаловались на "пропасть" между дающимися в колледжах навыками и реально требующимися современными знаниями, заявила в пятницу вице-премьер Ольга Голодец на третьем Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".

Голодец напомнила, что национальная сборная России на чемпионате WorldSkills в ОАЭ показала очень высокий результат.

"Я недавно разговаривала с ребятами (участниками сборной команды России WorldSkills). И они говорят, что пока пропасть между тем, что они умеют, и как их учат. Потому что реально колледжи очень серьезно отстают от современных требований, прежде всего материально-технической базы. Ребята, с которыми я разговаривала, в основном представляли отрасль строительную. У нас здесь, мне кажется, самый большой потенциал для роста", — сказала Голодец.

По ее словам, ребята рассказали, что, например, кладут одну и ту же плитку несколько раз, а также в процессе обучения не используются современные материалы.

"Если мы не преодолеем в себе остаточный принцип во всем в системе профессионального образования, то мы не выйдем в лидеры экономики", — подчеркнула Голодец.