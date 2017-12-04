Глава Ленинградской области утвердил премии для молодых профессионалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил порядок премирования победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Серьезная мотивация

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, ленинградцам, занявшим первое место на национальном чемпионате молодых профессионалов, будет выплачиваться премия в размере 250 тысяч рублей, за победу в международных соревнованиях – 350 тысяч рублей. За вторые места профессионалы из Ленинградской области получат 200 и 250 тысяч, за третье – 150 и 200 тысяч рублей соответственно.

Аналогичными по размеру премиями будут награждаться и наставники, подготовившие чемпионов.

Предприятиям нужны образованные сотрудники

Ленинградская область участвует в международном движении WorldSkills с 2014 года. В начале 2017 года в регионе состоялся первый областной чемпионат, победители которого приняли участие в национальном первенстве в мае 2017 года в Краснодаре. По итогам национального финала член сборной Ленинградской области, выпускник Кировского политехнического техникума Вячеслав Сушков занял первое место в компетенции "токарные работы на станках с числовым программным управлением".

По мнению Дрозденко, проведение первого регионального чемпионата WorldSkills — очередное подтверждение того, что экономика региона активно развивается. "Предприятиям требуются высококвалифицированные мастера, и профессиональное образование в регионе переходит к современным международным стандартам", — сказал он.

По словам губернатора, обучение по стандартам WorldSkills Russia уже в ближайшее время начнут, помимо Кировска и Тихвина, профессиональные учебные заведения в Кингисеппе, Киришах, Сосновом Бору и других районах. В ближайшие годы необходимо будет переподготовить для работы на высокотехнологичном оборудовании около 60 тысяч человек.

Новый уровень подготовки

Следующий региональный чемпионат, который определит состав сборной области, пройдет с 16 по 28 февраля 2018 года на базе "Кировского политехнического техникума", "Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева", "Кингисеппского колледжа технологии и сервиса", "Мичуринского многопрофильного техникума".

Генеральный директор регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов считает, что Ленинградская область уже достигла определенных успехов в сфере подготовки будущих профессионалов.

"Под руководством губернатора мы действительно активно работаем в этой сфере. Ленинградская область отличается от соседних регионов тем, что в регионе очень большой спектр перерабатывающей высокотехнологичной промышленности. В этом направлении, если говорить о заинтересованных в высокообразованных сотрудниках предприятиях, — это и нефтяное предприятие в Киришах, и судостроительный завод в Выборге, и завод "Буревестник" в Гатчине, 218-й авиаремонтный завод, многие другие компании, на которых востребованы молодые люди с качественным средним специальным образованием", — сказал он.

Габитов отметил, что конкурс – это привлекательное мероприятие для мотивации учащихся, однако помимо этого в области ведется планомерная работа и по линии комитета по образованию. "Средние специальные учебные заведения нашего региона получают поддержку из бюджета на реновацию своих учебных баз. С одной стороны, идет переоборудование классов при участии заинтересованных в будущих кадрах компаний, а с другой – будущие выпускники большую часть времени проводят не в техникумах, а на месте своей потенциальной работы", — рассказал Габитов.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году, соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью подписано в январе 2014 года.

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