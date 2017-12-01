Команда МИФИ победила на межвузовском чемпионате WorldSkills Russia

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Команда Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) стала лидером медального зачета в Первом национальном чемпионате WorldSkills Russia; представители вуза завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Первые соревнования среди студентов вузов по стандартам WorldSkills прошли в Москве на ВДНХ. В течение двух дней навыки 430 конкурсантов в 36 компетенциях оценивали эксперты из 83 российских вузов.

"Несмотря на то, что вузы присоединились к движению WorldSkills лишь в этом году, финал первого чемпионата собрал свыше 430 студентов со всей страны, и 120 из них представляли столичные вузы. Я хочу попросить ребят, чтобы, вернувшись в родной вуз, вы не только использовали полученный здесь опыт, но и замотивировали участников наших следующих чемпионатов. Такая преемственность очень важна", — сказал на церемонии награждения генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Второе место разделили Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Русско-Британский институт управления (РБИУ).

В медальный зачет межвузовского чемпионата вошли вузы из 24 регионов России.

Соревнования по профессиональному мастерству среди команд высших учебных заведений – одно из ключевых направлений, которое развивает движение WorldSkills Russia. Помимо студенческих чемпионатов в различных регионах России, проводятся соревнования среди студентов колледжей и техникумов, в которых принимают участие молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.

"Аналога этим соревнованиям пока нет нигде в мире! Спасибо ребятам, не побоявшимся прийти сюда и предъявить свои умения и навыки на суд экспертов. Каждый из вас теперь знает, в чем он слаб, и в чем силен, и может самостоятельно моделировать свою карьеру. Именно так зарождаются новые современные механизмы образования!" — сказала на церемонии заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

Победителей и призеров межвузовского чемпионата поздравил и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. "Нашу страну ждет новый индустриальный и технологический рывок, который невозможен без профессионалов. Вы молоды, но вы уже специалисты — каждый в своем деле", — подчеркнул он.