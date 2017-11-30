Глава "Ворлдскиллс Россия" призвал вузы создавать компетенции будущего

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов призвал вузы внести свою лепту в создание компетенций будущего, а существующие – довести до более высокого уровня.

Об основных задачах движения Уразов рассказал на заседании межвузовского координационного совета, прошедшего в рамках финала I Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". По его словам, сегодня союз "Молодые профессионалы" имеет 32 поручения от президента РФ и 35 – от правительства, нацеленных на развитие профессиональных сообществ и рабочих кадров.

"Лучший студент, лучший преподаватель, лучший директор и лучшая материально-техническая база: из такого тезиса – некоего квадрата – мы исходим, пытаясь создать лучшую систему профессиональной подготовки. Мы не ставим главной задачей исключительно проведение чемпионатов – они являются лишь средством. И даже чемпионат 2019 года в Казани, несмотря на то, что он мировой, ставит перед нами две основные задачи: первое – это провести его, второе – понять, как поменять систему подготовки кадров", — сказал Уразов.

По его словам, лучшим преподавателем в системе профподготовке может считаться "носитель передовой практики, который мотивированно ее транслирует".

"Что мы предлагаем и чем можем помочь? Во-первых, по каждой компетенции у нас сформированы экспертные сообщества по профессиональному признаку. Это люди, которые являются носителями передовой практики. Если мы рассматриваем вузовское сообщество, то достаточно много преподавателей готовят участников для чемпионатов. То есть им интересно стать сильнее, чем другой преподаватель. И им интересно готовить своих учеников. Для тех, кто не может сейчас этого делать, у нас есть академия. К сожалению, пока она готовит только мастеров производственного обучения. А нам бы очень хотелось уже со следующего года начать готовить преподавателей высшего образования, и соответствующие переговоры мы уже ведем с заместителем министра образования и науки России Людмилой Огородовой", — сообщил Уразов.

В свою очередь, лучший студент, по словам Уразова, должен быть грамотно мотивирован, "кроме того, преподавателям важно держать его в тонусе".

"Самый простой вариант – это демонстрационный экзамен. С одной стороны, это кнут, с другой, — игровая среда в виде чемпионатов, чтобы показать себя. Посмотрите на ребят, которые сейчас здесь соревнуются, с каким азартом. Такую же среду можно создать в образовательном учреждении. И вот следующий пункт – его руководитель. У нас пока есть только проект подготовки директоров колледжей. По подготовке руководителей институтов, проректоров наработок нет, и нам очень интересно сотрудничество в этом направлении", — подчеркнул он.

В части четвертой составляющей системы — материально-технической базы – вузам необходимо иметь то оборудование или технологические решения, которые имеются в передовых компаниях.

"Чемпионаты "Ворлдскиллс" поддерживают глобальные марки, которые фактически формируют требования к оборудованию. А зачастую предоставляют его безвозмездно. Это хороший канал для коммуникаций, чтобы снизить ваши затраты на создание такой базы. Плюс возможность использования инфраструктурных листов "Ворлдскиллс" в качестве описания тех лабораторий, которые вам нужны. Таким образом мы предоставляем вам маркетинговые возможности, чтобы вам легче было продать ваши услуги", — заметил гендиректор союза "Молодые профессионалы".

При этом он обратил внимание на то, что из 149 вузов России, вступивших в движение, реально пользуются его инструментами меньше половины.

"Те, кто не проводят чемпионаты, вошли просто ради интереса. Но присмотритесь ко всему, что здесь происходит, и начните это делать. Нам бы очень хотелось, чтобы вузы привнесли в движение то, чего сейчас в нем нет, а именно элементы создания компетенций будущего. Большой запрос есть именно на то, чтобы вы создавали свои компетенции. А на первом этапе очень важно включиться в работу, которая доведет до более высокого уровня уже существующие компетенции", — подытожил Уразов.