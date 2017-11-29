В Москве стартовал первый чемпионат WorldSkills Russia среди студентов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Соревнования первого межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы", или WorldSkills Russia стартовали в Москве в среду в 75-м павильоне ВДНХ, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"В экономике Москвы работают почти 50% людей, имеющих высшее образование. Конечно, Москва озабочена тем, чтобы в экономике и предприятиях города работали высококвалифицированные кадры. Такие чемпионаты по стандартам WorldSkills очень хороший индикатор, который показывает качество образования, требования работодателей. Это как раз та основная цель, которую мы хотим достичь при проведении чемпионата", — сказал Фурсин.

В течение двух дней, до 1 декабря в профессиональном мастерстве предстоит состязаться студентам 83 вузов-участников из 45 регионов России. В составе сборных за медали в финале будут бороться свыше 400 студентов, показавших наиболее высокие результаты в ходе отборочных состязаний в своих учебных заведениях.

Конкурсантам предстоит состязаться в 31 профессиональной компетенции, включая компетенции блока FutureSkills, или профессий будущего: это реверсивный инжиниринг, инженерия космических систем, технологии композитов, прототипирование, лазерные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами, интернет вещей.

По словам Фурсина, в дальнейшем список компетенций планируется расширять.

"Мы работаем с союзом WorldSkills Russia, у нас в этом месяце подписано соглашение между правительством Москвы, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и союзом. Мы договорились провести сейчас первый чемпионат, а дальше в течение пяти лет мы будем проводить чемпионат и смотреть, какие компетенции ещё востребованы сегодня рынком, и будем их включать в программу чемпионата", — отметил глава ведомства.

В соревновательную программу на межвузовском чемпионате включены также пять демонстрационных компетенций, инициированных вузами, среди них — учитель технологии и стратегический менеджмент. Итоги чемпионата будут подведены 1 декабря.