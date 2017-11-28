На Алтае прошел региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills

БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, завершился на Алтае, объединив более 120 студентов, сообщает официальный сайт правительства края.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине регионов РФ.

По данным регионального правительства, рабочие специальности в конкурсную программу были выбраны по принципу их востребованности на рынке труда края. Среди них – кулинарное мастерство, программирование, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйственных машин, строительство, туризм и многое другое. Кроме того, в программу включили четыре новые профессиональные компетенции: "Кирпичная кладка", "IT-программные решения для бизнеса", "Медицинский и социальный уход", "Физкультура и спорт".

"Конкурс проводится в Алтайском крае второй год, но за это время в регионе были созданы все необходимые условия, соответствующие требованиям чемпионата. На приобретение оборудования по поручению председателя правительства Алтайского края, губернатора Александра Карлина, который лично возглавил оргкомитет по подготовке к чемпионату, из регионального бюджета было выделено более 25 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По словам заместителя технического директора по национальной сборной Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" Сергея Шабельникова, в Барнауле созданы очень хорошие условия для проведения конкурса, где каждый ребенок может продемонстрировать свой талант и имеет шанс попасть в сборную России.

"Чемпионат WorldSkills Russia – это социальный лифт для детей, потому что благодаря этому конкурсу ребенок из любой, даже самой отдаленной от центра региона территории, если он талантлив и хочет добиться результата, имеет возможность попасть в сборную России. А это – огромное количество зарубежных тренировок на самых современных площадках мира, география которых не ограничена, она определяется лишь уровнем развития данной компетенции в данной стране. Это и Австрия, и Сингапур и многие другие страны. Отмечу, что у нас в сборной 70% ребят – именно жители отдаленных областей страны", — заявил Шабельников, слова которого приводятся на сайте правительства.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура подчеркнула, что такое молодежное движение сегодня — один из самых значимых проектов по совершенствованию системы образования в России. Оно помогает внедрить международные практики и стандарты в систему подготовки рабочих кадров, цитирует Капуру сайт правительства.

Завершился чемпионат торжественным награждением победителей в концертном зале "Сибирь". В церемонии приняли участие эксперты, руководители и специалисты профильных ведомств, организаций профессионального образования. Дипломы и медали были вручены более 70 молодым профессионалам, ставшим лучшими по своим профессиям. Победители регионального этапа примут участие в отборочном чемпионате и будут бороться за право представлять Алтайский край в финале, который пройдет в 2018 году на Сахалине, дополняется в сообщении.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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