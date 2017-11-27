В Татарстане стартовал региональный чемпионат профмастерства WorldSkills

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Более 800 конкурсантов участвуют в региональном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который открылся в Казани в понедельник, сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана.

"В общей сложности региональный чемпионат пройдет по 91 профессиональной компетенции, в нем примут участие 814 конкурсантов и 764 экспертов, по стандартам "WorldSkills Юниор" – 131 конкурсант и 73 эксперта. Региональный чемпионат станет самым масштабным событием в истории чемпионатного движения WorldSkills Татарстана", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель премьера Татарстана — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, движение WorldSkills, основной целью которого является привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для внедрения высоких профессиональных стандартов, набирает в России все большую силу. Он напомнил, что национальная сборная России уже показала достойный уровень подготовки к чемпионатам по стандартам WorldSkills, заняв первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Абу-Даби.

Соревнования по 18 компетенциям пройдут на основной площадке – в выставочном центре "Казанская ярмарка", также площадками чемпионата станут Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева, Казанский кооперативный институт, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский колледж технологии и дизайна, ИТ-парк и другие. Победители регионального чемпионата получат возможность в составе сборной Татарстана принять участие в финале VI Национального чемпионата (WorldSkills Russia), который состоится 8-12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине регионов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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