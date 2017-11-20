На финал межвузовского чемпионата WorldSkills Russia приедут 400 человек

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Представители почти 80 вузов России примут участие в финале межвузовского чемпионата WorldSkills Russia, который впервые пройдет в Москве, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин учредил единовременные выплаты студентам и выпускникам колледжей, ставшим победителями и призерами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

"Финал национального чемпионата WorldSkills Russia для студентов вузов впервые пройдет в Москве с 28 ноября по 1 декабря. Площадкой для соревнований станет павильон № 75 ВДНХ. Участниками чемпионата станут около 400 человек из 77 вузов страны, в том числе представители 25 московских высших учебных заведений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что квалификацию претендентов оценят по 31 специальности. Их распределят по 6 профессиональным блокам, один из которых будет посвящен профессиям будущего. В их числе инженерия космических систем, лазерные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование для компьютерных игр.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. За всю историю существования WorldSkills к нему присоединились 78 стран. Россия вошла в состав участников в 2012 году и приняла участие в трех мировых и двух европейских чемпионатах.