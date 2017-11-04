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WorldSkills

Экзамен по стандартам WorldSkills признан крупнейшими компаниями

18:0304.11.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопониманииГендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов подписал сегодня в Екатеринбурге соглашения с несколькими компаниями, которые согласились признать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia как объективную и независимую оценку качества подготовки кадров.

Президент РФ Владимир Путин. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Соглашения были подписаны в субботу на IV Национальном чемпионате высококвалифицированных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech — 2017. Среди подписантов: крупнейшая российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" и ведущий отечественный производитель электротехнического и светотехнического оборудования "ИЭК Холдинг". Со стороны компаний соглашения были подписаны вице-президентом по управлению персоналом и организационному развитию "Р-Фарм" Иваном Семеновым и директором департамента стратегического маркетинга и развития "ИЭК-Холдинг" Ильей Чаплинским.

"С компаниями мы договорились, что они признают технологию "Ворлдскиллс Россия" в качестве демонстрационного экзамена. Таким образом, если студент колледжа, университета или частного центра профобразования сдает экзамен по нашим стандартам, компании принимают его как инструмент оценки. А это означает, что он им понятен и они ему доверяют", — прокомментировал РИА Новости значение подписания договоров Роберт Уразов.

Р-Фарм и IEK готовы направлять своих представителей на оценку результатов демонстрационного экзамена и предоставлять информацию Союзу о наличии вакансий. Также компании получат доступ к электронной базе данных, в которой содержится подробная информация о результатах сдачи выпускниками демонстрационного экзамена. Стороны также договорились об организации и проведении совместных мероприятий, направленных на популяризацию демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Мехатроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Мехатроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Мехатроника".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Электроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Электроника".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Парикмахерское искусство
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кровельные работы по металлу
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Сварочные технологии".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Сварочные технологии
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Сварочные технологии".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ювелирное дело".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ювелирное дело
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ювелирное дело".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Флористика".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Флористика
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Флористика".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ветеринария".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ветеринария".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ветеринария".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ветеринария".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кондитерское дело
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ресторанный сервис
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Спасательные работы".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Спасательные работы
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Спасательные работы".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Электроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Электроника".
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Ранее в субботу состоялась пленарная сессия "Формула профессионального роста", открывшая деловую повестку IV Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Пленарная сессия проходила в формате ток-шоу с участием председателя WorldSkills International Саймона Бартли, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой, первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, победителей соревнований WorldSkills: Александра Горбачева, Петра Кузнецова, Дмитрия Кучерявина, Вадима Миндигалиева, Татьяны Савченко.

Промышленные компании на пленарной сессии представляли генеральный директор Корпоративной Академии Росатома Юлия Ужакинаи директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации Любава Шепелева, а экспертное сообщество – директор компании HeadHunter Урал Анна Хвостова.

"Работодатели должны быть заинтересованы в повышении профессиональной подготовки кадров. Вложение средств в эту сферу следует рассматривать как инвестиции, а не как затраты, – высказал свою точку зрения председатель WorldSkills International Саймон Бартли. – Точно также, как сейчас успешный бизнес постоянно модернизирует свои фабрики и оборудование, вкладывая в это средства, в будущем работодатели будут вынуждены инвестировать в свою рабочую силу гораздо больше, чем они это делали ранее. Лишь те компании, которые будут стремиться к этому, смогут добиться успеха".

Призер чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 по компетенции Кондитерское дело Степан Кириллин
© Фото : Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”
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Любовь Ельцова отметила роль государства в развитии системы профессиональной подготовки кадров. "Мы должны создавать условия не только для талантливых ребят, но и вообще для всех молодых людей, чтобы они понимали, как можно самостоятельно выстраивать свою карьеру и добиваться успеха", – уточнила замминистра.

Она добавила, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы вписывать высшие планки достижений участников движения WorldSkills в профессиональные стандарты. "Это нужно для того, чтобы молодые люди сами решали, где хотят учиться, чего они хотят достичь, и понимали, что они будут востребованы на рынке труда, не благодаря своим знакомствам, а благодаря знаниям", – подчеркнула Любовь Ельцова.На пленарной сессии также обсуждался вопрос о формировании новой системы оценки квалификаций специалистов. Участники дискуссии отметили, что в новой системе профоценкитрудовой книжке будет отведена роль фиксирующего предыдущие места работы документа.

Основным же документом для специалиста рабочих профессий может стать свидетельство о квалификации. Оно будет выдаваться независимым органом, сертифицированным на такого рода профессиональную оценку. "Такой сертификат будет размещаться в интернете, и его будет невозможно подделать. Работодатели смогут получить к нему удаленный защищенный доступ", — отметила Любовь Ельцова.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн".Соревнования в компетенции Ландшафтный дизайн
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн".
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Технологии моды".Соревнования в компетенции Технологии моды
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Технологии моды".
© Фото : Worldskills RussiaМеждународные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет.Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет
© Фото : Worldskills Russia
Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет.
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Кондитерское дело".Соревнования в компетенции Кондитерское дело
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Флористика".Соревнования в компетенции Флористика
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Флористика".
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Мобильная робототехника".Соревнования в компетенции Мобильная робототехника
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Мобильная робототехника".
© Фото : Worldskills RussiaСтенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки.Стенд WorldSkills Kazan 2019. Презентация национальной выпечки
© Фото : Worldskills Russia
Стенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки.
© Фото : Worldskills RussiaРэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата.Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата
© Фото : Worldskills Russia
Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата.
© Фото : Worldskills RussiaВстреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец.Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец
© Фото : Worldskills Russia
Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец.
© Фото : Worldskills RussiaЦеремония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017.Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017
© Фото : Worldskills Russia
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017.
© Фото : Worldskills RussiaПередача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн".Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции Веб-дизайн
© Фото : Worldskills Russia
Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн".
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Участники WorldSkills Hi-Tech — 2017 уверены, что им такое нововведение только на руку: за победителями состязания идет настоящая охота кадровиков, они выбирают работодателя, а не наоборот, а их карьера в корпорациях стремительно развивается. Так, Дмитрий Кучерявин из Волгодонска, который выиграл WorldSkills Hi-Tech- 2016, не только получил приз в один миллион рублей, но и сделал головокружительную рабочую карьеру в "Росатоме". Дмитрий со сцены пленарной сессии рассказал о том, как в дополнение к своей должности электросварщика 6 разряда, он стал главным экспертом-наставником в отраслевом центре компетенции по сварочным технологиям "Росатома".

"Еще несколько лет назад профессия рабочего не вызывала энтузиазма у молодежи. Но сегодня, во многом благодаря движению "ВорлдскиллсРоссия", этот вопрос системно решается", – подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Один высококлассный специалист способен подготовить сотню квалифицированных мастеров. Поэтому WorldSkills Russia только приветствует карьерные устремления победителей и призёров чемпионатов по профессиональному мастерству, связанные с наставничеством. "Компаниям, которые рассчитывают трудоустроить наших лучших ребят, может быть, и обидно, что некоторые молодые люди хотят продолжить карьеру в WorldSkills. Но с нашей точки зрения – этот путь гораздо перспективнее. Даже для самих компаний", – отметил Роберт Уразов.

Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"
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"Если наш чемпион идёт на производство – это соотношение один к одному, если же остаётся в движении WorldSkills в качестве эксперта, чтобы передавать свои знания, навыки и опыт другим ребятам, – соотношение получается один к сотне. То есть, он один может подготовить сотню мастеров, которые потом будут трудиться на производстве. От этого компании только выиграют", — заключил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)".

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Демонстрационный экзамен по стандартам "Ворлдскиллс" – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. Он включает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков. С января 2017 года демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проходит в пилотном режиме в 26 регионах, его уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций по 74 компетенциям. Все участники демэкзаменаполучили специальные skills-паспорта, которые помогают при трудоустройстве в ведущие российские компании

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