Экзамен по стандартам WorldSkills признан крупнейшими компаниями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов подписал сегодня в Екатеринбурге соглашения с несколькими компаниями, которые согласились признать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia как объективную и независимую оценку качества подготовки кадров.
"С компаниями мы договорились, что они признают технологию "Ворлдскиллс Россия" в качестве демонстрационного экзамена. Таким образом, если студент колледжа, университета или частного центра профобразования сдает экзамен по нашим стандартам, компании принимают его как инструмент оценки. А это означает, что он им понятен и они ему доверяют", — прокомментировал РИА Новости значение подписания договоров Роберт Уразов.
Р-Фарм и IEK готовы направлять своих представителей на оценку результатов демонстрационного экзамена и предоставлять информацию Союзу о наличии вакансий. Также компании получат доступ к электронной базе данных, в которой содержится подробная информация о результатах сдачи выпускниками демонстрационного экзамена. Стороны также договорились об организации и проведении совместных мероприятий, направленных на популяризацию демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
Ранее в субботу состоялась пленарная сессия "Формула профессионального роста", открывшая деловую повестку IV Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Пленарная сессия проходила в формате ток-шоу с участием председателя WorldSkills International Саймона Бартли, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой, первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, победителей соревнований WorldSkills: Александра Горбачева, Петра Кузнецова, Дмитрия Кучерявина, Вадима Миндигалиева, Татьяны Савченко.
Промышленные компании на пленарной сессии представляли генеральный директор Корпоративной Академии Росатома Юлия Ужакинаи директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации Любава Шепелева, а экспертное сообщество – директор компании HeadHunter Урал Анна Хвостова.
"Работодатели должны быть заинтересованы в повышении профессиональной подготовки кадров. Вложение средств в эту сферу следует рассматривать как инвестиции, а не как затраты, – высказал свою точку зрения председатель WorldSkills International Саймон Бартли. – Точно также, как сейчас успешный бизнес постоянно модернизирует свои фабрики и оборудование, вкладывая в это средства, в будущем работодатели будут вынуждены инвестировать в свою рабочую силу гораздо больше, чем они это делали ранее. Лишь те компании, которые будут стремиться к этому, смогут добиться успеха".
Она добавила, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы вписывать высшие планки достижений участников движения WorldSkills в профессиональные стандарты. "Это нужно для того, чтобы молодые люди сами решали, где хотят учиться, чего они хотят достичь, и понимали, что они будут востребованы на рынке труда, не благодаря своим знакомствам, а благодаря знаниям", – подчеркнула Любовь Ельцова.На пленарной сессии также обсуждался вопрос о формировании новой системы оценки квалификаций специалистов. Участники дискуссии отметили, что в новой системе профоценкитрудовой книжке будет отведена роль фиксирующего предыдущие места работы документа.
Основным же документом для специалиста рабочих профессий может стать свидетельство о квалификации. Оно будет выдаваться независимым органом, сертифицированным на такого рода профессиональную оценку. "Такой сертификат будет размещаться в интернете, и его будет невозможно подделать. Работодатели смогут получить к нему удаленный защищенный доступ", — отметила Любовь Ельцова.
Участники WorldSkills Hi-Tech — 2017 уверены, что им такое нововведение только на руку: за победителями состязания идет настоящая охота кадровиков, они выбирают работодателя, а не наоборот, а их карьера в корпорациях стремительно развивается. Так, Дмитрий Кучерявин из Волгодонска, который выиграл WorldSkills Hi-Tech- 2016, не только получил приз в один миллион рублей, но и сделал головокружительную рабочую карьеру в "Росатоме". Дмитрий со сцены пленарной сессии рассказал о том, как в дополнение к своей должности электросварщика 6 разряда, он стал главным экспертом-наставником в отраслевом центре компетенции по сварочным технологиям "Росатома".
"Еще несколько лет назад профессия рабочего не вызывала энтузиазма у молодежи. Но сегодня, во многом благодаря движению "ВорлдскиллсРоссия", этот вопрос системно решается", – подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Один высококлассный специалист способен подготовить сотню квалифицированных мастеров. Поэтому WorldSkills Russia только приветствует карьерные устремления победителей и призёров чемпионатов по профессиональному мастерству, связанные с наставничеством. "Компаниям, которые рассчитывают трудоустроить наших лучших ребят, может быть, и обидно, что некоторые молодые люди хотят продолжить карьеру в WorldSkills. Но с нашей точки зрения – этот путь гораздо перспективнее. Даже для самих компаний", – отметил Роберт Уразов.
WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.
Демонстрационный экзамен по стандартам "Ворлдскиллс" – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. Он включает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков. С января 2017 года демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проходит в пилотном режиме в 26 регионах, его уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций по 74 компетенциям. Все участники демэкзаменаполучили специальные skills-паспорта, которые помогают при трудоустройстве в ведущие российские компании