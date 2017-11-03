Путин поручил выделить средства на призы победителям чемпионата WorldSkills

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить средства из бюджета на поощрение победителей российской сборной в мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills International.

"Правительству Российской Федерации: а) поощрить победителей, призеров и иных членов национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills по итогам мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International, состоявшегося с 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби, обеспечив выделение на эти цели в 2017 году дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета", — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству, состоявшейся 24 октября 2017 года.

Ответственным за исполнение назначен премьер Дмитрий Медведев, срок – 15 ноября 2017 года.

Кроме того, глава государства распорядился утвердить до 1 марта 2018 года положение о порядке поощрения победителей национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству.

Национальная сборная России на чемпионате в ОАЭ была представлена 58 конкурсантами и 52 экспертами из 24 регионов страны и участвовала в соревнованиях по всем 52 компетенциям WorldSkills International. Помимо высокого результата по баллам российская сборная заняла пятое место по количеству медалей – 11, из них шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. За всю историю существования WorldSkills к нему присоединились 78 стран. Россия вошла в состав участников в 2012 году и приняла участие в трех мировых и двух европейских чемпионатах.