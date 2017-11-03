В Екатеринбурге открылся IV чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Алексей Орлов, первый заместитель губернатора области на пресс-конференции в "Екатеринбург-Экспо" объявили о начале работы IV национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 и огласили его основные параметры.

WorldSkills Hi-Tech — крупнейшие ежегодные национальные соревнования профессионального мастерства, в которых участвуют только молодые специалисты (в возрасте от 18 до 28 лет). В этом году на чемпионат в Екатеринбург съехались представители практически всех ключевых промышленных предприятий страны: 300 конкурсантов из более чем 100 компаний современного промышленного блока России.

По словам Роберта Уразова, с первого чемпионата WorldSkills Hi-Tech через соревнования прошли уже более 50 тысяч официальных участников финальных состязаний. И 250 тысяч квалифицированных рабочих соревновалось в подготовительных турнирах. Главный приз, как и на прошлом чемпионате, предоставляется "Фондом развития промышленности". Он составляет один миллион рублей и будет вручен молодому специалисту, который добьется своим профессионализмом и сноровкой звания "Мастер развития промышленности" в той категории, которую определят эксперты.

Алексей Орлов сообщил, что, на WorldSkills в Екатеринбурге сейчас представлено 27 компетенций рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, причем 13 из них демонстрируются Свердловской областью. "Несколько лет назад мы подписали в рамках Санкт-Петербургского экономического форума соглашение с организаторами, что ближайшие пять лет национальный чемпионат будет проходить именно на площадке "Экспо" в столице Среднего Урала. Теперь эти соревнованиястали визитной карточкой нашего региона", — подчеркнул заместитель губернатора.

Алексей Орлов сообщил, что область инвестировала в проведение чемпионата около 60 миллионов рублей. "Эти средства окупаются: мы получаем хорошее партнерство, например, в лице крупнейших поставщиков различного промышленного оборудования", — отметил он.

Роберт Уразов подчеркнул, что чемпионат WorldSkills является самым быстрым способом массово поднимать профессионализм в среде промышленных предприятий. "Здесь действующие коллективы напрямую получают прививку профессионализма. Урал — промышленное сердце России, и те решения, которые здесь создаются, могут оперативно использоваться на предприятиях региона", — подчеркнул генеральный директор "Ворлдскиллс Россия".

Среди компетенций, которые, по мнению Роберта Уразова, получили импульс к развитию именно через чемпионат WorldSkills: системы неразрушающего контроля, а также некоторые навыки программирования современных станков с ЧПУ.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.