Путин поручил обеспечить трудоустройство победивших на WorldSkills россиян

резидент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. 27 октября 2017

резидент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. 27 октября 2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проследить за трудоустройством россиян, победивших на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (шесть золотых, четыре серебряных, одну бронзовую) и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место.

"Не забудьте про трудоустройство наших сегодняшних чемпионов", — сказал Путин на встрече с Голодец в пятницу.