Путин во вторник встретится с национальной сборной WorldSkills Russia

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с членами национальной сборной WorldSkills Russia, занявшей первое место на 44-м чемпионате мира WorldSkills в ОАЭ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин встретится с членами национальной сборной WorldSkills Russia, занявшей первое место в общекомандном зачете по баллам в ходе 44-оо чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017", — говорится в сообщении.

Национальная сборная России была представлена 58 конкурсантами и 52 экспертами из 24 регионов страны и участвовала в соревнованиях по всем 52 компетенциям WorldSkills International. Помимо высокого результата по баллам российская сборная заняла пятое место по количеству медалей – 11, из них шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

Пресс-служба Кремля напоминает, что движение WorldSkills International – эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. За всю историю существования WorldSkills к нему присоединились 78 стран. Россия вошла в состав участников в 2012 году и приняла участие в трех мировых и двух европейских чемпионатах.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.