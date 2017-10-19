Блокчейн-технологии могут применить на московских порталах

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтрав ММПЦ Россия сегодня. 19 октября 2017

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтрав ММПЦ Россия сегодня. 19 октября 2017

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Власти Москвы обсуждают внедрение блокчейн-технологий на московских порталах и сервисах, однако преждевременно говорить о том, когда их могут применить, сообщил РИА Новости глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов в четверг.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов в этой сфере.

"Технологии блокчейн могут быть реализованы на московских порталах и сервисах. В столице есть множество порталов и различных форм взаимодействия с гражданами. Сейчас обсуждается внедрение блокчейн-технологии на базе этих сервисов, — сказал он.

При этом глава столичного ведомства добавил, что "анонсировать проекты пока преждевременно".

Ранее директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, руководитель Совета союза WorldSkills Дмитрий Песков заявил, что технологии блокчейн дойдут до сферы государственного обслуживания в ближайшие пять лет, поэтому России нужно готовить блокчейн-чиновников.