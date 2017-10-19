Блокчейн-технологии могут применить на московских порталах

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Власти Москвы обсуждают внедрение блокчейн-технологий на московских порталах и сервисах, однако преждевременно говорить о том, когда их могут применить, сообщил РИА Новости глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов в четверг.
"Технологии блокчейн могут быть реализованы на московских порталах и сервисах. В столице есть множество порталов и различных форм взаимодействия с гражданами. Сейчас обсуждается внедрение блокчейн-технологии на базе этих сервисов, — сказал он.
Ранее директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, руководитель Совета союза WorldSkills Дмитрий Песков заявил, что технологии блокчейн дойдут до сферы государственного обслуживания в ближайшие пять лет, поэтому России нужно готовить блокчейн-чиновников.