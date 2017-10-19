V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре

Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017 – это самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет.