РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
WorldSkills

V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре

14:5619.10.2017
(обновлено: 14:57 19.10.2017)
0110
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Мехатроника
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Парикмахерское искусство
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кровельные работы по металлу
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Сварочные технологии
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ювелирное дело
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Флористика
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кондитерское дело
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ресторанный сервис
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Спасательные работы
V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Мехатроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Мехатроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Мехатроника".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Электроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Электроника".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Парикмахерское искусство
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кровельные работы по металлу
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Сварочные технологии".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Сварочные технологии
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Сварочные технологии".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ювелирное дело".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ювелирное дело
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ювелирное дело".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Флористика".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Флористика
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Флористика".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ветеринария".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ветеринария".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ветеринария".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ветеринария".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кондитерское дело
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ресторанный сервис
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Спасательные работы".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Спасательные работы
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Спасательные работы".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Электроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Электроника".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятыйУчастники фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов на выставке МИА "Россия сегодня"13:3719.10.2017
Кран-фонтан, висящий в воздухеОбман взаправду: самые хитрые оптические иллюзии в архитектуре13:3319.10.2017
Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку20:2718.10.2017
Мемориал видаПобедители конкурса Wildlife Photographer of the Year16:2718.10.2017
Статуя в Летнем саду в Санкт-ПетербургеКарнавал красок: осень в регионах России13:1418.10.2017
Как сделать осенний венок из сухоцветов и листьев: мастер-классКак сделать осенний венок из сухоцветов и листьев: мастер-класс11:2318.10.2017
Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в ЖуковскийПервый дальний перелет лайнера МС-2116:2417.10.2017
Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017"Достали до самой печенки": массовая акция протеста в Киеве15:4517.10.2017
Модели во время показа коллекции дизайнера Фахада Хусейн на Неделе свадебной моды ПакистанеПакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре14:4217.10.2017
Торт, который построил архитектор: найди совпадения с реальными зданиямиТорт, который построил архитектор: найди совпадения с реальными зданиями13:5617.10.2017
Все фотоленты

Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017 – это самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена