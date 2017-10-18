Площадка Worldskills Russia на фестивале в Сочи побила рекорд посещаемости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Интерактивная площадка Worldskills Russia побила рекорд посещаемости в третий день работы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, с ее экспозицией познакомилась 31 тысяча участников молодежного форума, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

В числе лидеров по посещаемости — стенд малярно-декоративных работ и флористики, где участники фестиваля раскрашивают сувениры: фоторамки, подставки под телефон и под планшеты. "Это настолько увлекло гостей, что двух больших столов уже оказалось недостаточно — стенд пополнился ещё пятью столами", — говорится в сообщении.

На стенде флористики многочисленные гости комбинируют цветы, создавая букеты, цветочные композиции и браслеты. Почетным гостем стенда стала президент Филиппинской ассоциации боевых искусств пенчак силат принцесса Джейсел Кирам. Эксклюзивный букет создали и для официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Самую большую площадь занимает стенд компетенций "Плотницкое дело", где создаются арт-объекты, которые будут переданы Краснодарскому краю. "В этой работе принимают участие эксперты и участники движения WorldSkills Russia, а также гости фестиваля молодежи, поэтому арт-объекты станут символами единства и дружбы народов", — отметили в "Ворлдскиллс Россия".

"Фестиваль кухонь народов мира, организованный WorldSkills Russia, привлёк внимание всех без исключения: молодых людей из разных уголков России, приглашённых спикеров и иностранных гостей. Сегодня прошла дегустация хачапури, кабардинских пирогов, пиццы, чак-чака, блинов", — добавили в пресс-службе.

Третий день работы фестиваля завершился саммитом молодых профессионалов в сфере спорта, модератором которого выступил заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Дмитрий Глушко.

"На саммите мы обсуждали, как на государственном уровне создаются условия для занятия спортом. Мы узнали, как на практике обстоят дела в России, Филиппинах, Таджикистане, Туркменистане, Сирии. Главы указанных государств вовлечены в развитие физической культуры и спорта, что позволяет развивать инфраструктуру, повышать качество подготовки специалистов и растить здоровое поколение", — приводятся в сообщении слова Глушко.