На Сахалине могут провести национальный чемпионат WorldSkills

АБУ-ДАБИ, 17 окт — РИА Новости. Национальный чемпионат WorldSkills 2018 года может пройти на Сахалине, заявил во вторник глава движения WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Делегация Сахалина во главе с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко прибыла в Абу-Даби, чтобы изучить опыт коллег по проведению чемпионата WorldSkills.

"У нас от Сахалина единственная заявка, которая соответствует требованиям WorldSkills на проведение национального чемпионата 2018 года. Мы очень рады, что сахалинская делегация на самом высоком уровне сможет изучить те требования, которые есть у мирового движения", — заявил журналистам Уразов на площадке Мирового чемпионата WorldSkills в Абу-Даби.

Как пояснили в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы" окончательное решение не принято, Сахалинская область является одним из нескольких кандидатов.

Также, по словам Уразова, во вторник состоится подписание соглашения Worldskills Russia с Евразийским фондом.

"Евразийский фонд поддерживает большое количество программ профессионального образования. Наличие такого партнера упрощает нам доступ к другим партнерам и возможно финансирование каких-то отдельных проектов станет следствием этого соглашения", — заявил Уразов журналистам.