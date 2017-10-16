Голодец предложила учитывать достижения в WorldSkills при приеме в вузы

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Достижения в системе WorldSkills нужно учитывать при приме студентов в вузы, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Именно поэтому мы привлекаем ведущих работодателей к курированию системы WorldSkills…. Вместе с тем на прикладной бакалавриат учитываются результаты WorldSkills, и, безусловно, если эти студенты захотят продолжать свое образование и изменить вектор своего развитиям, то мы с удовольствием будем учитывать их баллы, это надо сделать немедленно. Мне кажется, вопрос очень актуальный", — сказала Голодец на пресс-конференции.
Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
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