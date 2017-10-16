Голодец предложила учитывать достижения в WorldSkills при приеме в вузы

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Достижения в системе WorldSkills нужно учитывать при приме студентов в вузы, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Она отметила, что ребята, которые занимаются в данной системе, не жалуются на свое трудоустройство и уровень их притязаний очень высок.

"Именно поэтому мы привлекаем ведущих работодателей к курированию системы WorldSkills…. Вместе с тем на прикладной бакалавриат учитываются результаты WorldSkills, и, безусловно, если эти студенты захотят продолжать свое образование и изменить вектор своего развитиям, то мы с удовольствием будем учитывать их баллы, это надо сделать немедленно. Мне кажется, вопрос очень актуальный", — сказала Голодец на пресс-конференции.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.