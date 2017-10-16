WorldSkills Russia знакомит участников ВФМС в Сочи с рабочими профессиями

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" организовал серию мастер-классов и форсайт-сессию на своей интерактивной площадке в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает пресс-служба Союза.

Участники и эксперты WSR с 15 по 21 октября проводят мастер-классы по ландшафтному дизайну, флористике, робототехнике, плотницкому и малярному делу, 3-D моделированию. Запланировано создание арт-объектов для передачи Краснодарскому краю.

В зоне WorldSkills Russia на сочинском фестивале также работает дегустационная площадка традиционных блюд народов мира. "Грузинские хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги будут готовить признанные мастера — повара, прошедшие суровый отбор в ходе региональных чемпионатов и участвовавшие в национальном финале в Краснодаре", — отмечается в документе.

Гостей фестиваля с рабочими профессиями знакомят 15 экспертов и 16 участников движения WorldSkills Russia — это конкурсанты и победители региональных, корпоративных и национальных чемпионатов WorldSkills Russia, которые после завершения соревнований остались в движении, чтобы передавать знания новому поколению молодых профессионалов.

Кроме того, в рамках фестиваля молодежи Союз "Молодые профессионалы" провел форсайт-сессию по развитию молодежного движения WorldSkills Russia, итоги которой будут подведены 18 октября. Участниками обсуждения стали порядка 160 выпускников системы WSR из 44 регионов России, а также представители партнеров Союза — компании "Росатом" и "Вертолеты России".