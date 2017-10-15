На Worldskills Россия и Новая Зеландия договорились о подготовке кадров

АБУ-ДАБИ, 15 окт — РИА Новости. Россия и Новая Зеландия начинают сотрудничество в подготовке специалистов рабочих профессий в рамках проекта WorldSkills, соответствующий меморандум о взаимопонимании страны подписали на международном чемпионате Worldskills в Абу-Даби. В частности, страны намерены обмениваться наработками в области производства композитных материалов, используемых при производстве яхт и самолетов.

Со стороны России меморандум подписал генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, Новую Зеландию представил его коллега Малколм Харрис.

"С Новой Зеландией, как ни странно, у нас очень много общего, того, что нас интересует. Во-первых, например, технологии композитов – для Новой Зеландии категорически важно развитие этих технологий, потому что это один из мировых лидеров по производству яхт, а мы претендуем на то, чтобы быть страной, которая является мировым лидером авиастроения. Технология одна и та же, но в разных отраслях", — рассказал Уразов.

Признание российских экзаменов в Новой Зеландии

Он отметил, что важнейшим пунктом меморандума является признание результатов независимой оценки компетенций, проводимой аккредитованными учреждениями в соответствии со стандартами WorldSkills.

"Второе – это вишенка, скорее — Новая Зеландия согласилась с той технологией, которая сейчас используется массово в России – технологией демонстрационного экзамена", — добавил он. По словам Уразова, технология основана на стандартах чемпионата.

"Движок оценивания с чемпионата — публичный, понятный, открытый, переставляем его в финальный экзамен студентов, и студенты сдают тот же самый практически экзамен, но основанный на мировых стандартах. Новая Зеландия согласилась войти в этот эксперимент, признавая как технологии, так и результаты", — рассказал Уразов.

Он пояснил, что студент, который сдаст в России экзамен по такой технологии сможет использовать его результаты также в Белоруссии, Казахстане, в Новый Зеландии. Глава движения добавил, что во время чемпионата в Абу-Даби аналогичное соглашение будет подписано с Индией. "То есть предполагается как участие в эксперименте, так и взаимное признание", — резюмировал он.

Профессии будущего

Также, по данным союза, сотрудничество предполагает совместное прогнозирование потребностей компетенций будущего, разработку требований к будущим навыкам, реализацию программ повышения квалификации, а также внедрение программы компетенций будущего (Future Skills Programme).

Также страны договорились о совместном участии в международных проектах по развитию профессионального образования, способствующих расширению экономического сотрудничества отрасли. В частности, сотрудничество в сфере разработки новых компетенций, включая подготовку конкурсных заданий и профессиональную подготовку специалистов.

В качестве перспективной технологии для совместной деятельности в этом направлении (разработка конкурсных заданий, проведение чемпионатов) выбраны именно технологии композитов.