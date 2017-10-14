Глава WorldSkills Russia заявил, что чемпионат открыт для Украины

АБУ-ДАБИ, 14 окт — РИА Новости. Международный чемпионат WorldSkills в Казани открыт для Украины, Россия ждет ее в 2019 году, заявил журналистам генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Украина и Пакистан накануне стали новыми участниками движения WorldSkills International. "Накануне на Генассамблее мы приняли новых участников — Украину и Пакистан, которые теоретически в следующий раз уже смогут выступить на чемпионате в Казани", — сказал Уразов.

На вопрос о том, какие компетенции развиты на Украине и в Пакистане, Уразов заявил, что пока это сложно оценить. "Пусть они приезжают в Казань, посмотрим. Мы делаем все наши чемпионаты открытыми и ждем любую страну. Мы отправим приглашения всем, но не знаем, кто приедет", — сказал гендиректор Союза.

"Это зависит от их решения, если они успеют к этому времени сформировать свою сборную, то я думаю что да, они примут участие. Никаких ограничений для этого в самом движении нет", — отметил Уразов.

По его словам, на чемпионат в Абу-Даби прислали своих участников 59 стран, а всего в движении 78, эта разница — они являются странами наблюдателями.