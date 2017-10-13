Эксперты "Ворлдскиллс Россия" спрогнозировали навыки для экономики будущего

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Тенденции развития международной экономики могут привести к сокращению доступных рабочих мест определенных категорий в мире на 50 % за следующие 20 лет и необходимости полного переучивания персонала под требования цифровой экономики, говорится в экспертном докладе, подготовленном Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Доклад "Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире" и сопутствующая инициатива FutureSkills были представлены заместителем генерального директора по исследованиям и разработкам Союза Екатериной Лошкаревой на Стратегическом комитете Чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Документ подготовлен по результатам специальных экспертных сессий, а также по материалам российских и зарубежных исследований.

"Сокращение доступных рабочих мест определенных категорий в мировой экономике на 50 % за следующие 20 лет, появление целого класса "лишних" людей, и, разрушение привычных механизмов "гарантий будущего" (профориентации, долгосрочного найма или достойной пенсии), — таковы последствия существующих тенденций развития мировой экономики". — приводятся положения доклада в пресс-релизе "Ворлдскиллс Россия".

В то же время, авторы доклада прогнозируют рост занятости в нескольких трансформирующихся сферах экономики: креативной экономике, цифровой и виртуальной экономике, секторе восстановления экологии, человекоориентированных сервисах и новом технологическом секторе.

"Будут возникать новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. Эти сферы потребуют навыков, которые не были нужны при выполнении рутинных физических или интеллектуальных задач", — цитируют в "Ворлдскиллс Россия" текст доклада.

В соответствии с прогнозируемыми изменениями характера труда, эксперты предлагают выделять три группы навыков и профессий: исчезающие, трансформирующиеся и возникающие. Среди базовых навыков, которые будут необходимы вне зависимости от вида деятельности, они отмечают цифровую грамотность, концентрацию и управление вниманием, эмоциональную грамотность, креативность, экологическое мышление, умение кросскультурность и способность к переобучению.

"Для формирования указанных навыков необходимы изменения образовательных программ профессионального обучения. В рамках инициативы FutureSkills государство и бизнес-сообщество стремятся сформировать новые образовательные программы для подготовки востребованных кадров будущего", — отмечается в пресс-релизе.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.