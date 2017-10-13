Чемпионат мира по профмастерству WorldSkills стартует 14 октября

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская сборная на 44-м Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях чемпионата, сообщает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2017 пройдёт в Абу-Даби с 14 по 19 октября. В столице ОАЭ соберутся более 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения WorldSkills International.

"Российская сборная впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях чемпионата. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе. В российской сборной 58 участников соревнований из 22 регионов страны. Они являются учащимися или выпускниками колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 25 лет", — говорится в пресс-релизе.

Национальная сборная России готовится к соревнованиям по 6 блокам профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

"Вы будете бороться за победу не только для себя. Помните, что вы являетесь примером для огромного количества людей. За вами наблюдают, у вас учатся — это большая ответственность. Сконцентрируйтесь на цели и покажите максимальный результат", — приводятся в сообщении слова генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова на встрече с участниками соревнований накануне их отъезда в ОАЭ.

Чемпионат мира WorldSkills International проводится каждые два года. Российская сборная участвует в мировом первенстве в третий раз. Впервые наша команда приняла участие в чемпионате мира в 2013 году в Лейпциге. В 2015 году российская сборная участвовала в мировом чемпионате в бразильском Сан-Паулу, где завоевала 6 медалей за профессионализм.

В последний день чемпионата мира состоится передача эстафеты мирового первенства России. Следующий, 45-й чемпионата мира состоится в Казани в 2019 году.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Национальная сборная WorldSkills Russia — команда, представляющая Россию на мировом или европейском первенстве по профессиональному мастерству. Под каждый чемпионат сборная формируется из расширенного состава, включающего финалистов Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).