Чемпионат мира по профмастерству WorldSkills стартует 14 октября

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская сборная на 44-м Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях чемпионата, сообщает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
"Российская сборная впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях чемпионата. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе. В российской сборной 58 участников соревнований из 22 регионов страны. Они являются учащимися или выпускниками колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 25 лет", — говорится в пресс-релизе.
Национальная сборная России готовится к соревнованиям по 6 блокам профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.
"Вы будете бороться за победу не только для себя. Помните, что вы являетесь примером для огромного количества людей. За вами наблюдают, у вас учатся — это большая ответственность. Сконцентрируйтесь на цели и покажите максимальный результат", — приводятся в сообщении слова генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова на встрече с участниками соревнований накануне их отъезда в ОАЭ.
Чемпионат мира WorldSkills International проводится каждые два года. Российская сборная участвует в мировом первенстве в третий раз. Впервые наша команда приняла участие в чемпионате мира в 2013 году в Лейпциге. В 2015 году российская сборная участвовала в мировом чемпионате в бразильском Сан-Паулу, где завоевала 6 медалей за профессионализм.
В последний день чемпионата мира состоится передача эстафеты мирового первенства России. Следующий, 45-й чемпионата мира состоится в Казани в 2019 году.
WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.
Национальная сборная WorldSkills Russia — команда, представляющая Россию на мировом или европейском первенстве по профессиональному мастерству. Под каждый чемпионат сборная формируется из расширенного состава, включающего финалистов Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).