Морские суда не пострадали при крушении самолетов ВМС США у берегов Японии

ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Два американских военных самолета – истребитель-бомбардировщик McDonell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный заправщик КС-130 — после соприкосновения в воздухе совершили приводнение, морские суда при этом не пострадали, об этом сообщил журналистам заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.

Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись в воздухе в ночь на четверг у побережья Японии, сообщили ранее РИА Новости в Корпусе морской пехоты США. По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни (к юго-западу от Хиросимы) и проводили "плановый учебный полет". Один американский военнослужащий спасен, поиски остальных продолжаются.

"По данным к этому часу, истребитель-бомбардировщик F/A-18 с двумя членами экипажа на борту и военно-транспортный заправщик КС-130 с пятью членами экипажа соприкоснулись в воздухе и совершили приводнение. Информации об ущербе (судам – ред.) на море нет", — приводит слова Нисимуры телекомпания NHK.