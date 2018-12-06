Посольство КНР в Канаде осудило задержание финдиректора Huawei

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Посольство КНР в Канаде назвало задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, грубым нарушением прав человека.

Ранее сообщалось, что Мэн Ванчжоу была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Слушание о залоге назначено на пятницу.

"Полиция Канады по запросу американской стороны задержала гражданку КНР, которая не нарушила никаких американских и канадских законов, китайская сторона решительно выступает против этого действия, которое является грубым нарушением прав человека", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Отмечается, что китайская сторона требует от США и Канады восстановления свободы Мэн Ванчжоу.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.