На Кипре заявили, что милитаризация острова не является целью правительства

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Милитаризация острова никогда не была и не является целью властей Кипра, заявил официальный представитель кипрского правительства Продромос Продрому.
Продрому отметил, что исходя из своего географического положения, республика предоставляет содействие для гуманитарных операций и только в тех случаях, когда какие-либо страны обращаются с просьбой или имеют соглашение или меморандум, касающийся этого вопроса, с Республикой Кипр.
Захарова в среду сообщила о поступлении информации об активной проработке американцами возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре. По словам представителя МИД РФ, целью США является противодействие возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции российских ВКС в Сирии.