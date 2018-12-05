На Кипре заявили, что милитаризация острова не является целью правительства

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Милитаризация острова никогда не была и не является целью властей Кипра, заявил официальный представитель кипрского правительства Продромос Продрому.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание военного присутствия США на Кипре приведет к опасным дестабилизирующим последствиям для страны. "Нашей целью никогда не была и не является сейчас милитаризация Кипра", — говорится в заявлении представителя правительства, опубликованном на правительственном портале.

Продрому отметил, что исходя из своего географического положения, республика предоставляет содействие для гуманитарных операций и только в тех случаях, когда какие-либо страны обращаются с просьбой или имеют соглашение или меморандум, касающийся этого вопроса, с Республикой Кипр.

Захарова в среду сообщила о поступлении информации об активной проработке американцами возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре. По словам представителя МИД РФ, целью США является противодействие возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции российских ВКС в Сирии.