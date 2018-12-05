Посол Саудовской Аравии вернулся в США, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в США Халид бен Салман, брат наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, вернулся в США впервые за два месяца, официальная причина возвращения – посещение похорон экс-президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает NBC News среду.
По данным NBC, посол приземлился в международном аэропорту Вашингтона в среду утром. Пока неизвестно, намерен ли он оставаться в США и после похорон.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США. Сам посол категорически отрицал свою причастность к этому событию.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).