Военные Косово будут служить в Афганистане и Ираке, заявил премьер

БЕЛГРАД, 5 дек — РИА Новости. Будущая армия самопровозглашенной республики Косово будет нести службу в международных миссиях в Ираке и Афганистане, а не угрожать сербам, живущим в крае, заявил косовский премьер Рамуш Харадинай. © РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк НАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременными

Ранее председатель косовского парламента Кадри Весели сообщил, что армия самопровозглашенной республики Косово будет официально основана 14 декабря.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в среду, что Белград выступает за мирное решение проблем, не хочет способствовать эскалации конфликтов и "надеется, что никогда не будет вынужден употребить силу" с целью защиты сербов в Косово.

"Мы не создаем армию для (компактно населенного сербами — ред.) севера, это все неправда. Наша армия будет нести службу в Афганистане и Ираке, для поддержания мира", — цитирует бывшего полевого командира албанских отрядов Харадиная приштинская Gazeta express.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики тогда заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Согласно принятому депутатами в Приштине пакету законов, создаваемую косовскую армию будут дополнительно вооружать, оснащать и обучать, на что, по данным СМИ, местный бюджет выделит 300 миллионов евро в течение трех лет. Планируется развитие вертолетного подразделения. Министр СБК Рустем Бериша сообщал в ноябре, что создаваемая армия будет также иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но "только для обороны".

Против создания Приштиной полноценной армии активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.