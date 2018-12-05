НАТО призвала региональные державы воздержаться от поддержки талибов

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. НАТО ожидает, что региональные державы будут воздерживаться от оказания любой поддержки талибам в Афганистане, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы призываем все страны в регионе играть конструктивную роль и оказывать поддержку процессу урегулирования под руководством самих афганцев. И главное — воздерживаться от любой поддержки повстанцев, включая талибов, и не предоставлять убежища для повстанцев", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, есть ли указания, что Иран, Пакистан и РФ поддерживают мирный процесс.

В одобренном главами МИД стран НАТО на совещании в среду заявлении также содержится призыв к "соседям Афганистана вносить вклад в региональную стабильность". "Мы также настоятельно призываем соседей Афганистана отказаться от любой поддержки повстанцев", — говорится в документе.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. От Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны.