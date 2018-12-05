ДНР в новогодние праздники увеличит число международных рейсов

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики увеличит количество рейсов на международных маршрутах в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба Минтранса ДНР.

"В дни новогодних праздников на международных маршрутах будет увеличено количество рейсов… В связи с увеличением спроса на поездки за пределы ДНР в дни новогодних каникул специалисты департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса ДНР… проводят работу по выдаче временных разрешений на дополнительные отправления на международные рейсы в Российскую Федерацию и Республику Крым", — говорится в сообщении пресс-службы.