Матвиенко раскритиковала требования Запада по украинским морякам

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия не должна и не будет выполнять требования Запада, связанные с провокацией Украины в Керченском проливе, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Госдеп США пригрозил, что России "будет больно", если она продолжит удерживать украинских моряков, а также сообщил о возможности рассмотрения нового пакета антироссийских санкций.

"Полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на заведомо искаженной картине событий в Керченском проливе 25 ноября этого года", — сказала спикер.

Сенатор отметила, что три месяца назад корабли ВМС Украины спокойно прошли по Керченскому проливу. "Ведь давайте вспомним – совсем недавно, в сентябре этого года, когда украинской стороной были соблюдены все требования, было запрошено согласие, лоцман, все правила. Никаких проблем не было. Украинские военные суда совершенно спокойно прошли по Керченскому проливу, и никто об этом не говорил", — подчеркнула Матвиенко.

Теперь же, по ее словам, провокация была спланирована. "На сей раз акция была спланирована – в этом нет сомнений у любого непредвзятого наблюдателя. И здесь мы сталкиваемся с особо циничной позицией Запада, который вместо того, чтобы призвать Украину к соблюдению международного права и установленного порядка прохода судов, высказывает какую-то поддержку Киеву в этой явной провокации. И тем самым подталкивает Киев на дальнейшие подобные шаги", — отметила сенатор.

Спикер обратила внимание на то, что "российские пограничники ни в чем не превысили свои полномочия и действовали в высшей степени профессионально".

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.