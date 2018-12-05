СМИ узнали о закупке роскошных мерседесов для Порошенко

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Автобаза Государственного управления делами Украины приобретет два бронированных люксовых седана Mercedes-Benz S600 для президентского автопарка. Об этом сообщил портал "Наши деньги" со ссылкой на данные системы госзакупок "Прозорро".

Отмечается, что на обе машины планируется потратить около полутора миллионов евро.

При этом у президентской автобазы была возможность сэкономить. Летом в торгах участвовала компания, предлагавшая другие модели — Maybach — в полтора раза дешевле. У предложения не оказалось конкурентов, и заказ аннулировали. После этого можно было купить автомобили у этого же поставщика по специальной процедуре, однако в итоге выбрали другую компанию.

Седаны для Порошенко должны быть окрашены в "черный металлик", салон машины получит кожаную обивку "эксклюзив фарфор".

Модели Mercedes-Benz S-класса считаются флагманскими в модельном ряду немецкой компании.