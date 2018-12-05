Sputnik Азербайджан первым из ресурсов медиагруппы запустил раздел Style

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Sputnik Азербайджан первым из ресурсов международного агентства и радио Sputnik запустил на своем сайте раздел Style ("Стиль"). В нем читатели могут ознакомиться с новостями и обзорными статьями по темам "Мода", "Красота", "Образ жизни", "Культура" и "Герои", а также получить рекомендации и ответы на вопросы об актуальных тенденциях в мире дизайна, косметологии, медицины, фитнеса, техники и прочих радостей жизни. Дорогие удовольствия и элементы dolce vita — теперь мы доступным и "живым" языком расскажем уважаемой публике и об этом.

Раздел Style обновляется на сайте Sputnik Азербайджан в ежедневном режиме. Все тексты готовятся группой опытных редакторов и внештатных авторов, каждый из которых изрядное время провел в глянцевых медиа первого порядка. Наши люди принимали участие в создании таких российских проектов как Vogue, GQ, Grazia, l'Officiel, Glamour, "Афиша", Elle. Теперь они работают для нас.

Мы ориентируемся на международную читательскую аудиторию, поэтому наши материалы будут актуальны, как в Баку, так и в Лондоне, но разумеется, делаем акцент на каждую страну. Анализ целевой аудитории Sputnik Азербайджан продемонстрировал, что интерес к новостям раздела лайфстайл лидирует с большим отрывом, но по-прежнему аудитория преобладает мужская. Мы рассчитываем привлечь и женскую аудиторию, а так же расширить все остальные границы социально-демографического портрета в сторону увеличения.

"Новости о лайфстайле — лидеры по интересам нашей аудитории, поэтому мы пошли ей навстречу и рассчитываем, что раздел приведет на сайт значительное число новых читателей. Кроме того, у этой рубрики есть серьезная коммерческая составляющая, она привлекательна для рекламодателей, — рассказала руководитель центра коммерческих проектов Sputnik Валерия Любимова. — В дальнейшем мы планируем запускать разделы Style и на других наших страновых сайтах". © РИА Новости / Михаил Воскресенский Sputnik поддержал крупнейшую премию в области интернет-коммуникаций

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